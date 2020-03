Sanguinetti: Frente Amplio "no digiere" la derrota y "reacciona con soberbia"

Desde su cuarentena preventiva en Punta Carretas, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti escribió una dura carta en la que cargó contra el "modo demagógico" del Frente Amplio y criticó la actitud de su "apreciado colega" el expresidente Tabaré Vázquez. "Se ha equivocado también", afirmó.

En su columna del Correo de los Viernes, titulada "Ni paz, ni tregua para el nuevo gobierno", Sanguinetti advirtió que "la sinuosidad y el reclamo mezquino al grito parecen configurar el estilo de una oposición frustrada, que no digiere el adverso pronunciamiento de las urnas".

El hoy senador y secretario general del Partido Colorado destacó que el gobierno que se instaló hace menos de un mes "recibió el Estado con US$ 2.800 millones de déficit presupuestal y la seguridad social totalmente desequilibrada". También enumeró "el desastre en el orden público" y la "educación en crisis" como parte del legado frenteamplista.

"Todo indicaría que, hasta por prudencia, los voceros del Frente Amplio, dejarían al gobierno actuar los primeros tiempos sin mayores debates, hasta que éstos se fueron naturalmente produciendo", escribió Sanguinetti.

Sin embargo, argumentó que "todo cambió cuando se produjo la crisis pandémica" y que si bien la oposición prometió "actuar con espíritu patriótico", en seguida "pasó lo de siempre": "unos razonables y otros medrando de modo demagógico con la desgracia colectiva".

"El gobierno no ha tenido un día de paz para comenzar su andadura. El Frente Amplio tampoco le ha dado un día de tregua. Todavía vive la frustración de la derrota electoral y reacciona con soberbia. Es una pena", escribió.

Sanguinetti dijo "lamentar realmente" que en "una hora de unidad nacional" se eligieran "estos caminos sinuosos de invocar acuerdos y cuestionar lo que se hace, proponiendo medidas supuestamente más eficaces" que no hacen más que "dañar al país". "Ya pasó con la crisis de 2002 en que se reclamó el default, no se votó la ley que reprogramaba los depósitos y luego, como no fueron a la violencia, había poco menos que agradecer", expresó.

Del PIT-CNT a Vázquez

En primer lugar, el expresidente colorado cuestionó al PIT-CNT, a quien acusó de estar "a la cabeza" de esa postura combativa y "demagógica", instando a cacerolear contra las medidas adoptadas por el gobierno. "(Es) entristecedor, porque ese método, que fue un arma contras las dictaduras, no puede reaparecer ahora en medio de una crisis universal que nos llega como un rayo desde un cielo nublado. Es el peor modo de dividir a la sociedad, de enconarla, de implícitamente generar la idea de que hay soluciones milagrosas que alguien impide tomar. No importa que el caceroleo no haya sido el éxito que esperaban sus organizadores; basta que se haya llevado a cabo con enorme apoyo de medios", escribió Sanguinetti.

El senador rebatió el argumento de la central sindical, que argumentó que el caceroleo se produjo porque el gobierno no respondió a sus propuestas. "Es notorio que no es así. Por ejemplo, la primera medida, que es retroceder a las tarifas del año pasado en los servicios públicos, claramente se contestó que no y por razones de justicia y de finanzas. Ante todo, porque los beneficiarios debieran estar pagando esos aumentos desde el 1º de enero y si no fue así es por la actitud tramposa del gobierno anterior, de dejar esa bomba para que la asumiera el nuevo gobierno. No ajustar las tarifas era un agujero fiscal de US$ 500 millones aproximadamente", afirmó el colorado.

Según Sanguinetti, "los niveles de endeudamiento que el Estado tiene que hacer, aumentando el ya abultado déficit, los debe focalizar hoy en donde están las mayores necesidades". Esto es, por ejemplo, en "seguros de paro, planes de alimentación para gente en situación de calle y los trabajadores informales, refuerzos de rubros en el sistema sanitario, y movilización militar", entre otros rubros "donde no puede faltar dinero".

"Todo es al costo de aumentar el déficit, pero allí están las prioridades inmediatas y quien gobierna no las puede perder de vista. Cuando todo se proclama prioritario, entonces nada es prioritario", argumentó el senador.

Su "apreciado colega" Vázquez –dos veces presidente al igual que Sanguinetti– tampoco zafó de las críticas, en particular debido a sus declaraciones respecto a una "inevitable cuarentena total". "Se ha equivocado también. No puede él decir que acompaña las medidas del gobierno pero que se necesitan 'medidas más radicales para cortar este círculo vicioso', afirmando que 'inevitablemente' habrá que ir a una 'cuarentena total'. ¿Qué quiere decir con esto? En concreto, ¿que es 'cuarentena total'? ¿Impedir que vaya a trabajar la gente de las empresas de comidas que alimentan 40 mil niños en las escuelas? ¿Cerrar los bancos y los cajeros automáticos, una vez que se vacíen? ¿No ordeñamos las vacas y paralizamos la entrega de leche a la población? ¿Detenemos las actividades portuarias de exportación?", preguntó Sanguinetti.

"Por supuesto que la prioridad es la salud, pero ésta requiere una economía que, aun dañada, siga funcionando, de lo contrario se agravará. Si miramos hacia afuera, vemos que quienes han proclamado esa cuarentena, por la vía de excepciones imprescindibles termina en más o menos lo mismo", añadió.

Vázquez señaló que el país cuenta con "una solidez financiera" que "permite atender los problemas económicos", y resaltó el acceso a líneas de crédito de organismos internacionales que aún no han sido utilizadas. Sanguinetti también lanzó su esgrima argumentativa contra esa apreciación de su colega. "Hablar de solidez financiera cuando -como decimos- tenemos un déficit que supera el 5% del total de la actividad económica nacional (PIB) es hacer un razonamiento engañoso. Justamente, el país ya está apelando al crédito para atender todo lo extraordinario que está atendiendo, pero esto no es ilimitado, porque la economía la entregaron con una situación insostenible en el tiempo. Había que corregirla y ahora, a la inversa, la tenemos que agravar, con enormes riesgos", escribió.