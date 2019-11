Sartori dijo que "le agrada" propuesta de Martínez de crear 90 mil puestos de trabajo

El exprecandidato a la presidencia de la República y senador electo por el Partido Nacional, Juan Sartori, le respondió al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, luego de que el oficialista realizara un spot televisivo proponiendo la creación de 90 mil nuevos puestos de trabajo. El empresario dijo a El País que lo "alegra y agrada" que "después de 9 meses reconozcan que hay un problema de creación de puestos de trabajo".

"Si quiere Daniel Martínez, encantado de sentarme con él y explicarle cómo, porque en gran parte ese desempleo, esa pérdida de fuentes de trabajo, es el resultado de esa política del Frente Amplio", agregó Sartori en conversación con ese medio. Para el novel político la creación de nuevas fuentes de trabajo era una "preocupación que escuchaba en todo el país" y que plasmó en "propuestas concretas". "Me pone contento que el Frente Amplio la reconozca", remató.

En el audiovisual, Martínez aseguraba que la propuesta comenzaría con los 15 mil nuevos puestos que generará UPM y seguiría "con la transformación productiva sostenible en nueve áreas estratégicas, como ya lo hicimos con la energía eólica".

Diego Battiste

La promesa supone un cambio en la estrategia de Martínez, que durante toda la campaña había sido cauteloso a la hora de fijar metas numéricas en áreas sensibles como economía, seguridad y educación.

El exintendente de Montevideo incluso había cuestionado duramente al exprecandidato nacionalista Juan Sartori, que durante la campaña interna prometió a viva voz la creación de 100 mil empleos. "La demagogia de prometer números no me gusta, creo hay que tener un norte y saber para dónde hay que trabajar", dijo Martínez en abril.

La promesa de Sartori fue cuestionada duramente por varios dirigentes frenteamplistas, incluyendo actuales integrantes del equipo de Martínez.

Danilo Astori, ministro de Economía y eventual canciller en caso de una victoria oficialista, criticó en más de una oportunidad al por entonces precandidato a la Presidencia. “He visto muchas incongruencias, muchas inconsistencias, y en algunos casos he visto cuentas que no cierran. Por ejemplo, yo no sé cómo se hace para crear 100.000 puestos de trabajo. Quien propone eso tampoco sabe cómo se crean los 100.000 puestos de trabajo, porque si lo supiera lo diría”, argumentó en Melo a comienzos de junio.

El expresidente José Mujica, designado ministro de Ganadería de ganar Daniel Martínez, también ridiculizó la propuesta de Sartori junto a otras de la oposición. "Sale el tipo que va a generar 100 mil puestos de trabajo (...) Y el otro dice que va a ahorrar 900 millones de dólares y el otro que va a hacer como 130 o 140 liceos. Más o menos como si yo –que conozco un poquito de agricultura– les dijera que vamos a generar terneros que en un año y medio pesen mil kilos", expresó en un acto durante la campaña interna.

Mario Bergara, candidato a ministro de Economía, mantuvo una posición un tanto diferente. En abril dijo a Radio Uruguay que la propuesta de crear 100 mil empleos era "demagogia" si salía "en boca de Sartori", pero sostuvo que el Frente Amplio sí lo podía decir. "En boca del Frente Amplio podemos decir vamos a crear 100 empleos porque ya creamos 300 mil empleos", argumentó Bergara por ese entonces.

Por su parte, el PIT-CNT también había evaluado "posible" alcanzar esa cifra en cinco años. El presidente de la central sindical destacó hace meses que algo así “ya se ha podido hacer en base a políticas públicas”.