Savio: "Hay evidencias suficientes" para vacunar con tercera dosis de Pfizer

El inféctologo Eduardo Savio se refirió a la decisión del Ministerio de Salud Pública de comenzar a suministrar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a los vacunados con la vacuna de Sinovac. "Hay evidencias suficientes como para que una comisión asesora emita esa recomendación. Esto no es caprichoso, esto lleva muchas horas de investigación, de estudio, de trabajo y de análisis. Acá no se está opinando, se esta basando en lo que se dispone para dar la mejor solución porque esto es necesario porque no podemos volver atrás como pasa en Europa", aseguró este jueves en una entrevista con En Perspectiva.

Savio aseguró que si bien "las vacunas funcionan y esto está demostrado claramente en el país" debido a la situación epidemiológica actual, lo que se "está mirando es el ingreso de variantes de preocupación que ya ha sucedido", como el caso de la variante delta. "Eso puede impactar en la eficacia de las vacunas en tiempo real y eso lleva a la necesidad de una tercera dosis". "Lo que se ha visto en la vacunación en tiempo real aquí y en todo el mundo es que, cuando una persona está completamente inmunizada con Coronavac o con otras vacunas, en algún momento se llega a un nivel máximo de anticuerpos protectores", aseguró y agregó que los anticuerpos "van cayendo con los meses".

De todos modos, aseguró que las personas actualmente vacunadas "no tienen que sentirse decepcionadas o que no sirvió" la vacunación previa. "Sirve. Sigue sirviendo y servirá hasta cierto punto. Simplemente es reforzarse. La revacunación es necesaria y no es un capricho", aseguró.

Por otro lado, afirmó que se apuntara a vacunar a los que se vacunaron con Coronavac debido a que su eficacia es menor que la de Pfizer. "Se tiene que apuntar necesariamente a los que tienen más debilidades y no los que están mas protegidos" pero aseguró que aunque todavía "no hay ninguna definición" sobre los que se vacunaron con ambas dosis de Pfizer, "en el mundo ya hay indicios que pasados por lo menos seis meses van a tener que recibir una nueva vacuna", señaló.

"Seguramente habrá revacunación el año que viene y no sabemos si en el futuro esto no será anual. Esto no tiene que sorprender a nadie, tiene que tomarse como un gesto muy proactivo y protector hacia la población del país", dijo y agregó que luego de la revacunación con Pfizer, las personas "van a tener no menos de seis meses o más de seguridad completa". "Seguramente hasta el año que viene no tienen que hacer nada de nuevo", afirmó.