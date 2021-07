MSP busca reforzar la inmunidad con tercera dosis ante el ingreso de la variante Delta

La resolución de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV) para dar una tercera dosis de Pfizer a quienes se inocularon con Sinovac la tomaron "la mayoría" de sus integrantes, según dijo la encargada de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Graciela Pérez en una rueda de prensa este miércoles. "La mayoría de los integrantes estuvieron de acuerdo con esto", remarcó.

La respuesta fue ante la consulta sobre si la decisión había sido unánime, debido a que algunos científicos integrantes de la CNAV habían planteado reparos respecto a la aplicación de la tercera dosis. Una de ellas fue la inmunóloga María Moreno, quien declaró a El País una semana atrás: "No tiene sentido vacunar –con una dosis de refuerzo– sin tener una evidencia clara de que una tercera dosis te va a proteger a nivel de transmisión”. “A mí me genera dudas porque volvés a reforzar el sistema a nivel inmune pero no necesariamente a nivel de mucosas”.

Tras el anuncio de que la CNAV recomendó vacunar con una dosis de refuerzo, El Observador intentó comunicarse con Moreno, quien declinó de hacer declaraciones respecto a la mezcla de vacunas –Sinovac y Pfizer– y sobre si la tercera dosis podría cortar la transmisión del virus.

En este sentido, Pérez dijo que el objetivo de esta nueva vacunación es "reforzar la inmunidad", porque según explicó, luego de los tres meses el nivel de anticuerpos generados por las primeras dos dosis decaen.

"Lo que se tuvo en cuenta es la caída natural de los anticuerpos y la necesidad de mayor cantidad de anticuerpos frente a las nuevas variantes", dijo y consideró que dar una tercera dosis es "una ventana de oportunidad" debido a que el país está "en una situación óptima" porque si bien ingresó la variante Delta, los casos graves de covid-19 y las muertes no se incrementaron, explicó Pérez.

La jerarca señaló que "están surgiendo variantes de preocupación" como la delta y que "si bien no hay una circulación comunitaria" es necesario tener un "título de anticuerpos mayores" para protegerse por lo que la CNAV entendió que "es oportuno" vacunar con una tercera inyección.

Un integrante de la CNAV que prefirió no ser identificado, dijo a El Observador que debido a que los reportes de efectividad de las vacunas para reducir las internaciones y muertes por covid-19 no tuvieron variaciones –en todos los estudios realizados por el MSP se mantuvieron por encima del 90% de efectividad– no hay hasta el momento un "sustento claro" que indique que se precisa una tercera dosis en este momento en el que esos indicadores –muertes e ingresos a CTI– descendieron.

En este sentido, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) reportó este miércoles que no hubo ningún ingreso a CTI de pacientes con covid-19 en las últimas 24 horas, algo que no se daba desde hace más de cinco meses en Uruguay

La fuente consideró además, en línea con el argumento de Moreno, que si el objetivo fuese reducir la transmisión, entonces habría que reformular las vacunas porque una nueva inyección no reducirá los contagios, pero sí reforzará la inmunidad de la persona vacunada.

Sobre el cruce de la vacuna de Sinovac con otras plataformas la evidencia hasta ahora es escasa. Por ahora, se está realizando un estudio en Filipinas que se espera que termine a fines de 2022.

El principal causante de que los estudios no tengan resultados concretos es porque ahora que hay población vacunada y el virus disminuyó la circulación, se requiere de una muestra más grande para obtener resultados significativos, y además se precisaría también vacunar con placebo a una porción de los participantes de la prueba, lo que resultaría poco ético dadas las circunstancias, según explicaron científicos en la revista Nature.

De todas formas, la mayoría de los estudios que circulan han demostrado que no hay suficiente evidencia como para conocer qué tantos efectos secundarios podría tener la mezcla de estas vacunas.

Orden de vacunación

La vacunación para las personas que se inocularon con Sinovac será con una dosis de Pfizer tres meses después de haber recibido la segunda dosis de Sinovac. La agenda se habilitará la semana próxima y el sistema ordenará los cupos en función de quienes se hayan inoculado primeros. Es decir, si dos personas pasaron los tres meses de la segunda dosis, pero una se vacunó antes que la otra, estará primero en la cola de la agenda.

El MSP busca que esta tercera inoculación sea rápida y por eso se aumentará la cantidad de vacunatorios, explicó Pérez.

En Uruguay hay hasta este miércoles 1.641.034 personas vacunadas con Sinovac, de las cuales el 95% ya tiene las dos dosis. A la fecha hay, además, 512.745 personas vacunadas con dos dosis hace 90 días o más.

A su vez, Pérez aseguró que "con las vacunas que están disponibles es posible ofrecerles a todos los uruguayos que deseen" la tercera dosis.

Uruguay administró hasta el momento 1,45 millones de dosis de Pfizer a casi 870 mil personas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, había dicho la semana pasada que Uruguay iba a contar con 1,8 millones de dosis de Pfizer para finales de julio, y que entre agosto y setiembre llegarán 1,4 millones más.

De esta forma, hay entre stock actual y futuro próximo un remanente de 1,45 millones de dosis de ese inmunizante. Quedarán, asimismo, unas 250 mil dosis restantes por llegar después de setiembre para finalizar los 3 millones ya adquiridos, a los que se sumaron 500.000 donadas por Estados Unidos.