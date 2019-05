Schiappacasse, el desvelo mundialista previo al debut de Uruguay

La maduración de Nicolás Schiappacasse fue a ritmo acelerado. Tenía 15 años cuando su familia, quienes tenían un puesto de venta callejera en Fernández Crespo y Colonia (en los conocidos techitos verdes de la feria del Cordón), recibió la noticia de que Atlético de Madrid andaba tras los pasos del chiquilín.

De los rumores pasaron a los hechos. Su pase se concretó por US$ 1.500.000 cuando el chiquilín era un adolescente que jugaba en las formativas de River Plate.

Como aún no había debutado en Primera división, los colchoneros decidieron que se quedara en Uruguay hasta que cumpliera la mayoría de edad. Pero la joya ya había sido adquirida.

El 5 de enero del 2015, con 15 años, comenzó la pretemporada con el primer equipo de River Plate que era conducido entonces por Guillermo Almada. Y lentamente fue dando los pasos necesarios para debutar el 19 de abril del mismo año.

A mediados de año viajó a España para someterse a las pruebas médicas. Allí se acordó con los padres que el chico no viajaría a Europa hasta cumplir 18 años. En ese tiempo tramitaron la ciudadanía italiana para no ocupar plaza de extranjero.

Schiappacasse debutó como titular en el primer equipo de River bajo la conducción de Juan Ramón Carrasco. Aún se recuerda cuando le pedía al delantero francés Walter Vaz -con quien jugaban en la misma posición en el campo- para tener más participación en los entrenamientos tácticos de JR para agarrarle la mano a las jugadas ofensivas.

El Chiappa, como se lo denomina en el plantel, se hizo camino al andar. Y en medio del viaje le llegó la citación a la selección. Pasó por todas las categorías pero entró en la historia en 2017 al consagrarse campeón sudamericano con la sub 20 en Ecuador. Un logro que Uruguay no conseguía desde 36 años antes, en 1981. En el Mundial culminó cuarto.

Por razones de edad le llega una nueva oportunidad en la sub 20. Llegará a su segunda cita mundialista, ahora de Polonia, como el jugador de más experiencia junto con Juan Boselli. Pero el delantero uruguayo tiene otra chapa: ya pasó por la Segunda de España, entrenó con el primero de Atlético de Madrid bajo las órdenes del argentino Diego "Cholo" Simeone en 2016-2017, y cambió de aire y fútbol al enrolarse en el Parma italiano, esta temporada.

La duda mundialista

Schiappacasse, que fue el goleador de Uruguay en el Sudamericano de Chile de este año -en el que Uruguay clasificó a Polonia-, se incorporó al plantel celeste en pleno proceso de recuperación de una lesión sufrida en Parma. Sufrió un resentimiento muscular en el recto femoral de pierna derecha.

Completó su recuperación en Polonia, cuando se sumó al grupo seleccionado que viajó a Europa el 10 de mayo.

Durante el tiempo que no pudo entrenar al mismo nivel que sus compañeros, el técnico de Uruguay, Gustavo Ferreyra, probó con Darwin Núñez como nueve en su nuevo esquema 4-2-3-1.

Ferreyra declaró que Schiappacasse está a la orden, pero no confirmó si será el 9 titular del equipo el viernes ante Noruega en el primer partido de Uruguay en el Mundial.

Acaso la única diferencia que manifestó con relación a sus compañeros es que Chiappa no entrenó a la par del resto por las razones físicas expuestas.

“El equipo no lo tengo 100% definido y Nicolás Schiapaccasse está a la orden en el 100% de condiciones para poder jugar. En todo este tiempo de recuperación estuvo entrenando diferenciado, por ahí hay una pequeña diferencia con el resto de los compañeros pero ya lo tengo a la orden”, comentó el entrenador.

Por su parte el entrenador alterno, Carlos Nicola, expresó en Polonia que Schiappacasse “no estuvo incluido en los amistosos porque todavía estaba en ese proceso de recuperación y preferíamos no arriesgar y perder días que después no tendríamos tiempo para ganarlos”

Uruguay jugó dos partidos de preparación ante Senegal y Estados Unidos, en Holanda, a donde llegó el día 11. El delantero de Parma no pudo disputar ninguno de los dos.

De acuerdo con ello, aseveró que el número 10 ya “está mejor” y se encuentra “buscando su mejor forma física”.

“Estoy bien, la decisión es del técnico”

Por su parte el jugador manifestó estar bien y en condiciones de jugar desde el inicio del primer partido mundialista, el viernes con Noruega en Lodz.

“Ya estoy bien, es decisión del entrenador si me pone o no. Ya está todo bien, con mucha confianza, entreno a la par del grupo y me siento bien.

Donde me toque estar voy a apostar la experiencia que tengo porque este será mi segundo Mundial Sub 20”, declaró el jugador al enviado de Sport 890 a Polonia.

Schiappacasse expresó que no le pesa llegar al Mundial como el hombre gol del equipo. “No me pesa para nada. En el Sudemericano me tocó ser el goleador del equipo gracias al trabajo de mis compañeros”.

El delantero dijo que el equipo, con relación al que jugó el Sudamericano, ganó en explosión y buen pie con la incorporación de nuevos jugadores.

“La idea que nos pide Gustavo (Ferreyra) no cambia mucho, es parecida a la de Fabián (Coito), pero ahora hay muchos jugadores de pie, apostamos más a la velocidad, al juego. Tenemos mucho juego, mucha rapidez con Brian y Santiago Rodríguez porque nos dan bastante salida por las bandas”.

En los partidos amistosos que Uruguay jugó ante Senegal y Estados Unidos, el equipo titular lo integraron Franco Israel; Ezequiel Busquets, Ronald Araújo, Bruno Méndez y Maximiliano Araújo; Francisco Ginella y Juan Manuel Sanabria; Santiago Rodríguez, Thomás Chacón y Brian Rodríguez; Darwin Núñez.

Ante Senegal realizó una sola variante y fue el ingreso de Nicolás Acevedo por Chacón, lo que hizo que la figura táctica pasara de un 4-2-3-1 a un 4-3-3. Según resaltó Nicola, ambos encuentros sirvieron “para hacer pruebas” de cara al debut mundialista del viernes, a la hora 15.30 en Lodz, ante Noruega.