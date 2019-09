Se aprobó por unanimidad la ley de emprendedores

Este miércoles el senado aprobó por unanimidad la ley de Fomento del Emprendedurismo. Sus pilares son la posibilidad de creación de Sociedades de Acciones Simplificadas y la regulación del financiamiento colectivo.

Desde comienzos de 2018 la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología (CTI) de la Cámara de Diputados trabajó en el contenido de un proyecto de ley para promover el emprendedurismo. Este documento se generó de la unión entre dos proyectos de ley, impulsados por los diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y Walter De león (Frente Amplio).

"Hemos dado un gran paso hacia el Uruguay Emprendedor. Ahora las SAS y el Crowfunding ya podrán ser utilizados por los emprendedores uruguayos. Felicitaciones y gracias a todos por su aporte y apoyo" escribió Goñi en su cuenta de Twitter.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) son una nueva forma jurídica para desarrollar emprendimientos. A través de este vehículo, se podrá constituir sociedades por medios digitales y con firma electrónica avanzada u otro mecanismo de autenticación, de forma que el proceso pueda realizarse completamente vía web.

Además, las SAS podrán constituirse por una sola persona, con posibilidad de hacerlo mediante formularios prearmados que permitan elegir los estatutos adecuados, sin necesidad de conocimiento legal.

Anteriormente Uruguay contaba solo con las "formas clásicas o tradicionales" como la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, entre otras.

Por otra parte, se habilita el financiamiento colectivo, o crowdfunding. Este mecanismo permite que, a través de las plataformas digitales, los ciudadanos puedan financiar emprendimientos bajo diversas formas.

El emprendedor envía el proyecto a la web, indicando una descripción, cantidad de financiamiento que necesita, tiempo de recaudación y recompensa que ofrece. Se publica el proyecto por un tiempo determinado (30, 60, 90 días) y se promociona en el sitio. Al finalizar el plazo, se ve si se consiguió el financiamiento requerido o no. Si no se alcanzó el financiamiento requerido, no se le entrega el dinero obtenido al emprendedor y se le regresa a los inversores. Si se alcanza el financiamiento solicitado, se le entrega al emprendedor y los inversores reciben la recompensa una vez que el proyecto haya sido desarrollado.

El Banco Central del Uruguay establecerá los límites máximos de emisión por emisor así como definirá el concepto de inversor pequeño y los límites máximos de participación de dicha categoría de inversores en cada emisión.