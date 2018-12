Se colocó emisión récord de US$ 500 millones para obras de infraestructura

CAF —banco de desarrollo de América Latina— comunicó este lunes el resultado de la colocación del Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para infraestructura en Uruguay II CAF-AM por US$ 500 millones, que tienen como objetivo canalizar recursos provenientes de inversores para financiar proyectos a largo plazo. La emisión fue récord en el mercado de valores uruguayo.

La colocación se canalizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) con una emisión que se realizó en dos tramos, uno mayorista y otro minorista. El tramo minorista permitía adquirir hasta el equivalente a US$ 63.000 por inversor y hasta un 5% del total de la emisión. Para este caso se presentaron 10 ofertas por un total de US$ 183.000.

En tanto, en el tramo mayorista, dirigido a fondos de pensiones como las AFAP, aseguradoras y otros inversores institucionales, la demanda total fue de US$ 530 millones.

El proceso de desembolso de los recursos será gradual y se hará en la medida que se vayan concretando los proyectos, con una tasa de interés a pagar que se determinará en cada caso.

Por su parte, CAF cofinanciará el 10% del monto de la deuda, por lo que el monto real disponible para financiar infraestructura será de US$ 550 millones, que se dividen en US$ 500 millones de la emisión y US$ 50 millones aportados por CAF.

El Fondo de deuda II CAF-AM otorgará créditos o adquirirá deuda senior de proyectos de infraestructura ejecutados por parte de empresas concesionarias o contratistas de Participación Público Privada (PPP). La necesidad total en el quinquenio (2015 - 2019) es de más de US$ 2.140 millones de inversión en proyectos de educación, energía, ferroviarios, hospitalarios, puertos, vialidad y vivienda.

Los créditos tendrán que cumplir requisitos mínimos que aseguren un perfil de riesgo adecuado. Esta tarea deberá apegarse a un esquema de originación, análisis, negociación y seguimiento de créditos sujeto a las mejores prácticas crediticias concordantes con las de CAF, incluyendo aspectos técnicos, legales, ambientales y sociales.

Luego de la aprobación de los créditos, CAF-AM Administradora de Activos Uruguay SA hará un seguimiento a cada proyecto financiado hasta su amortización total para asegurarse que se cumplen las condiciones establecidas en el contrato de crédito. Asimismo, participará en el diálogo previo al lanzamiento de los proyectos PPP para asegurar la bancarización de los contratos.