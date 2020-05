Se escapó delincuente de una seccional de Las Piedras que iba a ser imputado por varias rapiñas

Se escapó un delincuente que estaba detenido en la seccional 21 de Las Piedras (Canelones) como sospechoso de cometer varias rapiñas en la zona, según informó Telemundo y confirmó El Observador con la fiscal que investiga el caso, Verónica Bujarín.

El incidente ocurrió sobre las 15 de este viernes, y todos los policías que estaban en la comisaría cuando el hombre se escapó son indagados por la fiscal. "Pedimos con urgencia la actuación de los referentes regionales de Canelones, y vamos a investigar a todos los policías que estaban de guardia, desde el primero hasta el último", sostuvo Bujarín.

El joven de 23 años tiene varios antecedentes penales, e iba a ser imputado en una audiencia a las 16 de este mismo viernes por cometer varias rapiñas en la zona.

Según supo El Observador, el director nacional de la Policía, Diego Fernández, llamó por teléfono al jefe de Canelones, Víctor Trezza, para conocer detalles sobre lo ocurrido, ya que esto "no es casual" ni sucede con frecuencia.

Fuentes de la Jefatura dijeron a El Observador que las autoridades están sorprendidas por lo ocurrido porque hasta el momento "no hay una hipótesis lógicas" que explique la fuga. "No debería haber ocurrido, porque el carcelaje está en buen estado, y tampoco hay signos de violencia. No sabemos qué fue lo que pasó", agregaron.

En paralelo a la investigación de Bujarín, el Ministerio del Interior ordenó una investigación administrativa, como es de rigor en estos casos.