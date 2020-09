Se estudian mecanismos para que los adultos mayores tengan más espacio y opciones en el mercado laboral

Dos pájaros de un tiro. Por un lado, ante un sistema previsional prácticamente colapsado como el uruguayo, sería un alivio que se extendiera la vida laboral de las personas económicamente activas, para que sigan aportando. Por otro, quienes tienen una mediana o avanzada edad y quieren continuar su actividad, también se verían beneficiados con esta medida, ya que podrían hacerlo. Incluso, los adultos mayores tendrían más chances de reinserción laboral en un contexto con más veteranos trabajando.

Pero la realidad es más compleja. No todos quieren trabajar en “los años dorados” y exigen buenas jubilaciones. Algunos llegan al extremo de plantear que es un abuso por parte del Estado no permitirles hacer uso de la recta final de la vida como mejor les plazca a partir de los 60 años que indica la ley. Y, por supuesto, otras personas no llegan a esas edades con la lucidez o la condición física suficiente como para sostener las 8 horas, aún queriendo.

Por ello, algunos países –sobre todo los nórdicos– han creado figuras legales específicas para ese grupo etario, como ser retiros parciales de la actividad laboral, regímenes de trabajos part-time de pocas horas o solo algunos días a la semana, prestaciones flexibles, la posibilidad de trabajar solo por determinados períodos de tiempo manteniendo la condición de jubilado.

Sin duda, el tema da para el debate y será abordado con sus pros y contras por la comisión de expertos para la reforma del sistema de prevención social, prevista en la Ley de Urgente Consideración.

Lo que sí es un hecho es que nadie en el país recuerda épocas de jubilados contentos con sus prestaciones (aunque existen claras excepciones), por lo que es necesaria una revisión.

En los últimos diez años, el presupuesto de jubilaciones aumentó entre 2,5% y 3% del PIB en el país. El sistema no resiste más, no puede ser soportado por una población de trabajadores que se achica, menos aún aun cuando las personas en situación de jubilación se duplicará en los próximos años, según proyecciones.

En algo más existe cierto consenso: los “viejos” de 60 años de edad ya no están sentados en una plaza, encorvados, dándoles migas a las palomas como décadas atrás; más bien, si van a las plazas es para ejercitarse en las barras para mantener sus pectorales firmes. En otras palabras, a mayor longevidad y mejoramiento de la calidad de vida, muchos “viejos” ya no lo son tanto. Generalmente pueden y quieren seguir activos, pero salen del mercado laboral a destiempo.



Opciones en el tablero

Las formas laborales para los adultos mayores de 60 años de edad pueden ser variadas, más allá del empleo tradicional de tiempo completo. Se habla incluso de un “menú” de opciones, es decir, la chance de habilitar trabajos de diferente naturaleza según el tipo de personas, que van desde la asesoría hasta la realización y venta de artesanías, pasando por dar clases, pesca, preparación de comidas, lo que sea.

En ese marco, el teletrabajo se presenta como una herramienta ideal para estas personas al no quedar expuestas al mal tiempo o al esfuerzo de desplazarse a los lugares de trabajo. La flexibilidad es siempre un aliado del adulto mayor.

Uruguay está alineado con esa iniciativa; por lo pronto, el ministro de Trabajo Pablo Mieres destaca el trabajo que adelanta el gobierno el teletrabajo. “Es una modalidad que llegó para quedarse, su puesta en práctica se aceleró durante la pandemia y requiere un marco regulatorio que garantice a los trabajadores y empleadores sus derechos y obligaciones laborales, atendiendo también la especificidad de este tipo de relaciones laborales”, dijo en una conferencia de ministros y empresarios en la Expo Prado.

Algunos gobiernos europeos han establecido incentivos para que las empresas contraten a los adultos mayores, hay organizaciones que se dedican a la capacitación y actualización tecnológica de esos grupos poblaciones, y hasta se debate sobre la conveniencia de aplicar cuotas en programas públicos de inserción laboral.

Rodolfo Saldain, expresidente del Banco de Previsión Social (BPS) y presidente de la comisión de expertos para la reforma de la seguridad social (en proceso de conformación), reafirmó a El Observador que la tendencia mundial es ir hacia retiros parciales, o distintos tipos de retiro. “Son una oportunidad de aprovechar el capital acumulado de los longevos, muchos de ellos están en el pico de su productividad intelectual”, comentó.

Asimismo, a medida en que las industrias incorporan más tecnología, los veteranos podrían tener más cabida en las fábricas ya que no tienen que hacer el trabajo pesado en las líneas de aprovechar el capital acumulado de los longevos, muchos de ellos están en el pico de su productividad intelectual", comentó.

“Muchos adultos mayores se jubilan, pero luego siguen haciendo trabajos en negro. Es una realidad que no se puede negar y que se podría evitar con una buena legislación, que también contemple la entrada y salida al mercado laboral por períodos cortos o intermitentes, o de pocos días a la semana o menos horas”, señaló a El Observador Sebastián Peaguda,gerente general de AFAP Sura y presidente de Anafap.

Peaguda considera que la pandemia del covid-19 ha mostrado nuevas dinámicas y formas laborales del futuro próximo, que podrían acercar opciones de trabajo para la tercera edad.

Otro frente de discusión es la equidad del sistema previsional en el país, en la medida en que las reglas de juego son diferentes en las distintas cajas que existen en el país y, por ejemplo, si alguien se jubila en la Caja Profesional puede seguir trabajando aportando a la Caja de Industria y Comercio, pero quien se jubile de la última mencionada, no puede continuar su actividad. Inequidades en relación a los montos de las jubilaciones también será revisadas.

La comisión de reforma de la seguridad social abordará estos temas de discusión y análisis en lo que queda de este año, en reuniones de consulta con los distintos grupos de interés en el país.

A saber

En Uruguay, la edad mínima de jubilación es de 60 años de edad para hombres y mujeres. Cuando se configuran causales que difieren el retiro, se agregan porcentajes que mejoran el haber de jubilación. Esta mejora representa, en dinero, alrededor de 6% más por cada mes adicional desde que se configura el retiro con la causal correspondiente.

En la práctica, la edad media de jubilación de los uruguayos es de 63 años de edad. Históricamente hubo incentivos por diferirla más, pero no dieron mayores resultados.

La edad mínima de 60 años fue establecida en el año 1979, cuando la esperanza de vida era unos seis años menos que la actual.

Según Saldain, la solución del colapso del régimen jubilatorio podría estar en establecer sistemas mixtos: una parte de la jubilación a cargo de transferencias intergeneracionales, y otra parte a cargo de esquemas capitalizados (ahorros individuales).

El Centro de Estudios de Realidad Económica y Social (Ceres) presentó un documento de trabajo en el que plantea impulsar incentivos para que el trabajador ahorre durante su vida laboral, de forma de aumentar la cobertura.

La problemática de los sistemas previsionales insuficientes se repite en otras latitudes, sobre todo por ejemplo en Europa, donde la población es más envejecida que en América Latina. En el concierto regional, Uruguay es el país que tiene el mayor porcentaje de adultos mayores en relación a la población total, según datos del Banco Mundial (BM). Esto impacta duramente a la economía nacional.