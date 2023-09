Se profundiza la baja de precios para el ganado gordo

Los valores de la hacienda siguieron perdiendo fuerza por la escasa presión de la industria frigorífica, en una semana atravesada por la noticia de la compra de Minerva a Marfrig, mientras que el mercado de granos está expectante por el clima en Estados Unidos y la reunión el lunes entre los presidentes de Rusia y Turquía por la situación en el Mar Negro, en tanto la lana tuvo su primera semana al alza luego del receso de invierno.

Incertidumbre en ganaderos

La presión sobre los valores propuestos por el ganado gordo continúa, con un porcentaje importante de productores que no aceptan el ajuste y salen del mercado. Las industrias están más parejas en valores y entradas a planta, con fechas de carga que se alargan, de 10 a 20 días.

En la última semana la industria continuó corrigiendo hacia abajo los valores de la hacienda con propuestas de US$ 3,30 a US$ 3,35 por kilo en cuarta balanza para el novillo y perforando los US$ 3 por kilo para las vacas. Una semana atrás se obtenían US$ 3,40 para el novillo y hasta US$ 3,20 en vacas.

Cierre semanal de mercados.

La postura de la industria está siendo comprar al comienzo de la semana y “después se retiran”, comentó Christopher Brown, director de Agro Oriental.

La semana estuvo marcada por el nerviosismo en el mercado tras la noticia de la compra de tres plantas de Marfrig en Uruguay por parte de Minerva. Hay fuerte preocupación en el sector productivo por la posibilidad de concentración en la industria frigorífica y el mercado de hacienda.

En los últimos días finalizó la faena de corral con destino a cuota y la oferta de ganado de campo no es abultada. Aparece gradualmente algún ganado de verdeo. “Los que validan los precios son aquellos productores que necesitan liberar los puentes verdes para la agricultura”, dijo el operador.

Con este panorama, sumado a un día feriado y uno de paro la semana pasada, la faena se fue a pique con 30.019 vacunos. Aun así, al 26 de agosto la faena ya había superado a la del mismo mes de 2022, que fue inusualmente baja.

Para Brown, en las próximas semanas se verá una caída en la actividad, con faenas en el eje de las 35.000 cabezas.

Para el martes 5 de setiembre está previsto un paro general de 24 horas de la Federación Obrera de la Industria Cárnica y Afines (FOICA). El reclamo de los trabajadores está centrado en la reapertura de los frigoríficos Rosario y Lorsinal y otras reivindicaciones vinculadas al sector tripería.

Cierre semanal de mercados.

El precio de exportación repuntó la semana pasada para la carne vacuna pero el promedio a 30 días sigue flojo. Quedó en US$ 4.096, de acuerdo a los datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC), por debajo del promedio anual de US$ 4.355.

Con China comprando pero sin empujar en precio, “no se ven movimientos muy drásticos ni hacia arriba ni hacia abajo” para al ganado en adelante, estimó Brown, prudente ante la volatilidad del mercado.

A su vez, el precio del ganado en Brasil está en mínimos históricos y un grupo importante de productores planteó una movilización para no aceptar valores por debajo de US$ 2,75 por kilo de novillo.

El mercado de reposición que venía encendido -apuntalado por la exportación en pie y acompañado por un invierno benévolo desde el punto de vista climático- parece encontrar un freno. La semana pasada la relación de reposición alcanzó el máximo histórico de 2016, de 1,44, claramente desfavorable al invernador. Pero comienza a incidir la baja persistente del gordo en los precios.

En Pantalla Uruguay esta semana los terneros registraron buena demanda, con una colocación del 97%. Los precios, aún muy firmes, mostraron esperable ajuste de precios de 2,4% respecto a julio, marcando un promedio de US$ 2,47 por kilo.

En lanares hay mayor movimiento en el mercado, con negocios en el eje de US$ 2,95 para el cordero, US$ 2,50-2,60 para la oveja y US$ 2,40 para el capón.

El precio de exportación de la carne ovina cayó la semana pasada a su menor valor del año: US$ 3.180 por tonelada. Una baja que llevó el promedio de los últimos 30 días a US$ 3.777 y el acumulado anual profundizó su baja, cayendo a US$ 3.929 por tonelada, un descenso interanual de 24,7%.

Cierre semanal de mercados.

Se afirma la colza y la soja resiste

La soja arrancó la semana en alza como consecuencia de estimaciones de un menor rendimiento de los cultivos y, aunque sigue faltando agua, las perspectivas de lluvias importantes en la próxima semana presionaron el mercado a la baja en las sucesivas jornadas.

Este viernes la soja setiembre cotizó a US$ 498 por tonelada y retrocedió 2,5% respecto al lunes, unos US$ 14.

La soja de la próxima cosecha se mantiene en Chicago en el eje de los US$ 510 por tonelada tras una semana de retrocesos diarios al cabo de la cual perdió US$ 10 por tonelada.

En el mercado local la soja disponible subió a US$ 460 y la de la cosecha 2024 a US$ 453 por tonelada.

El maíz se mantiene estable por debajo de los US$ 190 por tonelada en la posición diciembre.

Más allá de las variables climáticas que inciden en los rendimientos de los cultivos, un nuevo factor de preocupación se instala en el mercado, con la pronunciada bajante del río Mississippi que puede complicar la exportación de granos de Estados Unidos.

El trigo posición diciembre tuvo altibajos y cerró la semana en US$ 218 por tonelada, ajustando US$ 10 respecto al viernes pasado, una corrección a la baja de más de 4%.

Cierre semanal de mercados.

El mercado está expectante por la reunión que mantendrán este lunes los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, que podría encaminar un renovado acuerdo para dar seguridad a las exportaciones de cereales desde los puertos del Mar Negro.

En Argentina, con seis millones de hectáreas sembradas de trigo, la condición de los cultivos se deterioró en la última semana de agosto, un mes que cerró con un déficit de lluvias del 80%.

La cotización del trigo este viernes en el mercado uruguayo era de US$ 225 a US$ 230. La cebada para malterías por su parte se mantiene en el eje de US$ 223 a US$ 224 y la cebada de exportación US$ 210 por tonelada.

La colza tuvo un repunte fuerte y con US$ 445 por tonelada alcanza la línea de la soja 2024.

Las lluvias generalizadas que se esperan para el fin de semana en Uruguay favorecen el desarrollo de los cultivos de invierno y pueden ayudar a llenar las represas arroceras y mejorar la perspectiva del área que se podrá sembrar.

La apertura de China para la exportación de sorgo desde Uruguay resulta oportuna como alternativa para que los productores de la zona Este completen las coberturas de verano con sorgo en el caso de que no dispongan de agua suficiente para mantener el área de arroz.

Cierre semanal de mercados.

La lana quiebra la racha bajista

Por primera vez tras el receso de mitad de año la lana tuvo una semana positiva luego de cuatro semanas en baja. Los precios en dólares se recuperaron mínimamente, un 0,8%, pero al menos se frenó la caída que llevó los valores a mínimo de tres años, y se confirmaron las expectativas alcistas por un fortalecimiento de la demanda.

El Indicador de Mercados del Este (IME) subió US$ 0,06 respecto a la semana pasada con pujas por los lotes en todo el rango de finuras y cerró a US$ 7,32 por kilo base limpia. La presión de la demanda aflojó en la segunda jornada, a lo que se sumó la apreciación de la moneda local y los precios no consiguieron mantener la tónica alcista. El indicador se mantuvo estable. Este ligero fortalecimiento del dólar australiano derivó en una suba algo menor del indicador en la divisa local.

Se vendió el 89% de la oferta de 44.960 fardos, que fue mayor a la de la semana anterior y volverá a incrementarse en las próximas jornadas de actividad comercial el martes 5 y miércoles 6.

En el mercado local se activan los negocios, aunque los precios siguen estando por debajo de las aspiraciones de los productores.

Las operaciones de la semana, relevadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), incluyen lotes en todo el espectro de categorías, desde lanas Merino de 18,5 micras con certificaciones hasta Corriedale de 30 micras.

Los negocios más destacados fueron la venta de un lote Merino de 18,5 micras y 12.000 kilos acondicionado con grifa verde y certificación RWS y orgánica que fue comercializada en US$ 5,50 por kilo base sucia, y la venta de 40.000 kilos de lana Corriedale de 27 micras acondicionada con grifa verde que obtuvo US$ 1 por kilo vellón.

La brecha de precios entre lanas acondicionadas y certificadas respecto a aquella sin acondiciona puede graficarse en que dos lotes Corriedale de 28,5 micras, uno con grifa verde y otro sin acondicionar fueron vendidos a US$ 0,85 y US$ 0,6 por kilo, respectivamente. Una diferencia de 30% a favor de la lana acondicionada con grifa verde.