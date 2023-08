Luz roja, insano y pésima noticia: lo que piensa el INAC de la inversión de Minerva Foods

"Para cualquiera que lo mire con sentido común", que el 43% de la faena de vacunos esté en manos de una empresa “no es sano, se ve de lejos que no es una buena noticia”, expresó Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), sobre la inversión que determina que Minerva Foods posea siete frigoríficos en Uruguay, cuando ya tiene cuatro y hasta hace un mes tenía solamente tres.

Esta semana ese grupo económico brasileño anunció la adquisición de 16 plantas frigoríficas de la región, que pertenecían a otro grupo de Brasil, Marfrig Global Foods, tres de ellas en Uruguay.

Ferber recordó que recientemente Minerva compró el frigorífico BPU en Durazno, –“uno de los más grandes del país”– en ese caso a una firma japonesa, algo que “no era conveniente”, aludiendo a la concentración de la actividad de faena e industrialización cárnica en pocas manos.

Es “una mala noticia”, indicó, y añadió: “Vemos con preocupación cómo vamos a manejar esto en el futuro”.

El titular del INAC comentó que el tema se relaciona con una necesidad, la independencia de la faena, porque de aprobarse el negocio habrá menos operadores para que los productores puedan optar a la hora de comercializar sus vacunos.

Para el productor, si la inversión se aprueba, cada vez se restringen más las opciones de venta, “un grupo está casi con la mitad de la faena nacional, nivel realmente preocupante, de altísima concentración (…) cuando hay menos compradores, menor demanda, eso baja el precio, es un tema lógico de mercado”, apuntó, tras lo cual dijo: “No era necesario”.

Camilo dos Santos

Conrado Ferber, presidente del INAC.

Para Ferber actualmente no hay problemas, no obstante deberían activarse herramientas legales “para evitar dolores de cabeza hacia futuro”, aludiendo a que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) debe evitar este tipo de fusiones; “si no es ahora, ¿cuándo?”, reflexionó.

Por ley, el negocio debe ser autorizado, la Coprodec puede negarlo, autorizarlo o poner condiciones. Lo mismo sucedió cuando la compra de BPU, “sin embargo se aprobó, dimos una opinión contundente, era un problema, hoy (la nueva inversión de Minerva Foods) es gran problema y esperemos lo vean de esa manera”.

Para el presidente del INAC, “lo mejor en estas cosas es prevenir”, porque si bien son buenas noticias que un grupo tan importante siga invirtiendo en Uruguay, “no es buena cosa el grado de concentración”.

Advirtió sobre que hoy la empresa tiene propietarios que se los conoce, pero más adelante puede ese grupo venderse a otros que tengan otra intencionalidad; “En un negocio histórico del Uruguay, el principal, no debemos correr estos riesgos”, consideró.

Más allá de no estar de acuerdo con el asunto de fondo, Ferber destacó la seriedad de la empresa. Agregó que se trata de una situación “muy incómoda”, no obstante señaló que el grupo inversor está gerenciado de una manera “absolutamente ordenada, no tenemos ningún reclamo para hacer, simplemente es una situación que no es buena hacia adelante y entendemos que las leyes que están vigentes deberían limitar la fusión”.

“La faena se está concentrando en pocas manos, dimos una señal de alarma y esto es una luz roja que no deberíamos pasar por alto”, enfatizó.

¿Marcha atrás?

Sobre una “marcha atrás” en el negocio, reiteró: “Coprodec tiene todas las herramientas para tomar esa decisión”, y aclaró que su posición es preventiva, tendiendo a que “no se generen situaciones complicadas y enojosas en el futuro”.

La adquisición ya acordada entre Marfrig y Minerva, ambas empresas brasileñas incluye los frigoríficos Cledinor en Salto, Inaler en San José y Colonia en Tarariras, informó el INAC.

Agregó que el negocio global implica otras 13 plantas ubicadas en Brasil, Argentina y Chile, por un total de 7.500 millones de reales, unos US$ 1.540 millones al cambio de este lunes 28 de agosto.