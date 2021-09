Se robaban autos, falsificaban las matrículas y los vendían con papeles truchos

Robar autos no le fue suficiente. También sacó matrículas, las falsificó y en su lugar colocó en más de una oportunidad una de otro vehículo que coincidiera con el modelo y color. Un integrante de una banda de delincuentes, que operó hasta el momento siempre en Montevideo falsificando libretas de propiedad, papeles de compra-venta y vendiendo autos entre US$ 4.000 y US$ 6.000, fue detenido este lunes por la policía tras engañar a sus compradores.

El joven, de 22 años y con antecedentes penales, robaba los vehículos, después los publicaba en internet para venderlos y monitoreaba a cada comprador a través de un GPS oculto. Repitiendo ese método, volvía a apropiarse del coche siguiendo su ubicación en tiempo real para luego revenderlo. Mientras las autoridades buscan dar con el resto de los integrantes, que, sospechan, permanecen libres, fue puesto a disposición de Fiscalía, informó Subrayado y confirmó El Observador. Por esta causa, hay además otras seis denuncias puestas sobre la mesa. Los compradores denuncian que fueron estafados tras comprar su vehículo y señalan que luego notaron que la documentación intercambiada era falsa. La investigación es monitoreada por policías de la Zona IV de Montevideo, quienes hasta el momento incautaron tres de los vehículos implicados, modelo Chery QQ. Los policías indagan por más autos involucrados en el crimen.