Secretaria general de Adeom dice que el PIT-CNT no les deja criticar al gobierno

“¿Quién es el responsable de lo que está pasando (con la plantilla de trabajadores municipales)? Es el gobierno departamental y nacional”, dijo la secretaria general de Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, en la asamblea general del sindicato de este miércoles que se llevó a cabo en el Palacio Peñarol. El gremio destacó que el principal artífice de la crisis que viven los trabajadores municipales (muchos sectores no están presupuestados) es el jefe comunal, Daniel Martínez, quien los esquiva desde hace meses para no concretar reuniones de negociación.

Uno de los mayores reclamos del gremio fue que la intendencia no los contactó para discutir la modificación presupuestal (equivalente a la Rendición de Cuentas nacional) la cual sostienen que incluía elementos con los que no estaban de acuerdo y que el intendente envió de todos modos a la Junta Departamental a pesar de haberle solicitado una reunión para revisarla. “(Martínez) se llenó la boca un millón de veces que fue dirigente sindical pero no responde a los trabajadores y siempre manda a alguien para que hable en su lugar”, sostuvo Ripoll.

El sindicato hizo público este martes un comunicado en el que aseguró que un grupo de funcionarios pidió una reunión al intendente pero se les indicó que el jerarca no estaba en el Palacio Municipal. Los trabajadores aseguraron que les mintieron porque a su entender Martínez sí estaba en el edificio "y no quiso recibirlos". Para encontrarlo, los gremialistas "tuvieron que movilizarse al subsuelo por donde accedería a su vehículo” y allí lograron agendar una reunión para el 13 de setiembre.

La secretaria general aseguró en la asamblea que la reunión se alcanzó gracias a las movilizaciones y que era su deber como sindicato tomar medidas luego de que la Junta Departamental aprobara la modificación presupuestal, que al igual que Martínez, les rechazó una instancia de discusión. “Se cerró un capítulo (con la aprobación de la rendición) pero no terminó la lucha”, afirmó.

Pero la unión entre los trabajadores no duró mucho. Algunos funcionarios pidieron la palabra para solicitar autocrítica al gremio y señalar que el consejo directivo no alcanzó resultados efectivos. “No tenemos herramientas para trabajar, no hay material pero no escucho que este sindicato esté dispuesto a cambiar (esta situación), tenemos que parar y organizarnos”, dijo uno de ellos.

Luego pidió la palabra un trabajador que salió en defensa de la cúpula del sindicato y sostuvo que “era increíble” que se utilizara la asamblea general para discutir contra el consejo directivo, pero fue abucheado por gran parte de los presentes.

Fue en este instante cuando la secretaria general tomó la palabra para decir que Adeom no tiene un peso importante en el PIT-CNT, que el plenario les prohíbe hablar en contra del Estado porque significaría hacer “campaña contra el gobierno” y que una de las medidas para hacerse escuchar es la huelga. “La huelga es una herramienta, tiene que estar, no es una mala palabra. No tiene por qué utilizarse pero debe ponerse en el horizonte”, explicó.

La asamblea general Ripoll finalizó luego de que un poco más de la mitad de los trabajadores que asistieron al lugar (278 votos a favor contra 200 en contra) aprobó que el paro declarado este martes se levantara a las 22 horas de este jueves y que se acordara una movilización en la intendencia cuando desalojaran el Palacio Peñarol.

Con aplausos, chiflidos y cánticos al grito “¡Dale, Adeom!”, más de 50 trabajadores entre los que se encontraba Ripoll se dirigieron al despacho del intendente en el Palacio Municipal pero fueron atendidos por su secretario, Leonardo Machado, quien les informó que Martínez no se encontraba. Les recomendó que le mandaran un email con reclamos para ser tratadas en la reunión pactada para el 13 de setiembre.