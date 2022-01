Sector inmobiliario: ómicron y estafas a viajeros preocupan de cara al resto de la temporada

La temporada de verano – la más cercana a la normalidad tras 18 meses de pandemia - comenzó con buenos números y altos niveles de ocupación en Canelones, Maldonado y Rocha, pero preocupa a los operadores inmobiliarios que la caída que habitualmente ocurre en la segunda quincena de enero y febrero se potencie por el aumento de casos de covid-19. Además, el crecimiento de las estafas en línea es un tema que está sobre la mesa de las distintas cámaras inmobiliarias.

Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado (Cipem), dijo a El Observador que la temporada 2022 viene con buenos números en relación a la 2021 pero marcó que un 35% por debajo de los porcentajes de ocupación prepandemia. Igualmente, señaló, es una temporada “aceptable”.

Sena indicó que sí es muy positivo para Maldonado el retorno de casi el 90% de los propietarios argentinos que no habían podido venir el verano pasado.

El agente inmobiliario Ricardo Pereyra, de Más Propiedades, en La Paloma, Rocha, contó a El Observador que la ocupación durante fines de diciembre y la primera quincena de enero en Rocha estuvo “por lo menos en un 90%”.

La Pedrera - balneario destacado por su zona de boliches y elegido mayoritariamente por jóvenes – fue de los más concurridos según Pereyra, quien también destacó a Aguas Dulces, Valizas y Barra del Chuy como destinos elegidos principalmente por público uruguayo y que tuvieron una buena afluencia.

El agente inmobiliario apuntó que lo “sorprendió” la llegada de argentinos ya que fue mayor a la que esperaba “considerando la situación económica que están viviendo más los test PCR que deben realizarse”.

Daniel Santestevan, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones (Adicca) señaló a El Observador que el resultado de la temporada hasta ahora “es positivo” y que responde, en parte, a que “mucha gente que se iba a exterior prefirió quedarse en la costa”. El balneario más demandado en Canelones durante este tiempo fue Atlántida.

Perspectivas para lo que resta de temporada

El ingreso de la variante de covid-19 ómicron a Uruguay ha generado un aumento sostenido de casos positivos desde hace ya varias semanas. La variante sudafricana fue descubierta por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el pasado 29 de diciembre y este lunes se registraron 7.994 contagios en un total de 24.605 análisis.

Sena remarcó la gran incertidumbre que tienen los operadores en este momento de cara a lo que es la segunda quincena de enero – que ya comenzó – y febrero.

“Los alquileres se vienen dando día a día, minuto a minuto, porque nadie que venga de afuera del país hace su reserva sin tener un test PCR negativo, por lo tanto, se resuelven los viajes y las reservas en las últimas 48 horas”, explicó.

En ese sentido, expresó que se han caído reservas y alquileres porque las personas no pueden ingresar al país. “Esa gente tiene dos posibilidades: reprogramar todo o rescindir el contrato que tiene y perder la seña. Es un tema que nos preocupa pero las circunstancias están dadas así y esperamos que esta pandemia de un afloje porque estamos todos con dificultades”, dijo.

Según el presidente de la Cipem, en muchos casos los agentes inmobiliarios devuelven la seña a los viajeros pero en otros no porque entienden que son ajenos a lo que le ocurrió al visitante. “Esto es caso a caso, día a día y todos los días se van dando nuevos problemas que se van solucionando entre los agentes inmobiliarios y la gente”, apuntó.

Para Santestevan hay “esperanza” de tener una buena segunda quincena de enero y explicó que en febrero siempre hay una tendencia a la baja con excepción de Carnaval. “Si bien no hay muchas confirmaciones se espera que en los próximos días haya definiciones. Yo creo que en general la gente está esperando un poco a ver qué pasa” con la situación epidemiológica, sostuvo.

Todos los operadores manifestaron que es habitual que disminuyan los costos de los alquileres según las quincenas, siendo la primera de enero la de alquileres más altos y la segunda de febrero la que tiene costos más bajos a excepción de los días de Carnaval.

En Rocha, por ejemplo, un alquiler de una casa tipo de dos dormitorios para una familia durante la primera quincena de enero valía entre US$ 120 y US$ 130 por día. Para la segunda quincena de enero los valores están entre US$ 100 y US$ 120 y para febrero entre US$ 70 y US$ 80.

Sin embargo, expresaron que ante la incertidumbre de los extranjeros que deben hacer las reservas más sobre la fecha debido a los requisitos sanitarios de ingreso al país, muchas veces se terminan acordando costos por debajo de lo previsto.

Preocupan las estafas a viajeros

Los operadores manifestaron que han recibido ya varias denuncias de personas que alquilaron un inmueble a través de redes sociales - abonando parcial o totalmente el costo - y que al llegar al lugar, la propiedad no estaba en alquiler o eran viviendas donde residían familias.

“Son personas que toman la foto de la fachada de la casa y toman imágenes de adentro de cualquier otro inmueble y las ponen en alquiler”, explicó Santestevan.

Sena sostuvo que hay “gran preocupación” y que se presentaron ante el Parlamento dos proyectos que apuntan a brindarle seguridad tanto al sector inmobiliario como al hotelero.

“Para que el visitante tenga seguridad de que lo que está alquilando es real, para el propietario que le dicen que le van a alquilar una propiedad y nunca se llega a concretar y pierde la oportunidad de arrendar y para la imagen del país que es fundamental para nosotros y para todo Uruguay”, sostuvo.

El presidente de la Cipem contó que se está realizando una campaña en redes sociales en las que apuntan a informar a las personas sobre cómo acceder a los alquileres, por qué medios y a través de qué empresas.