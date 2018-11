Según experto, "no es el momento más adecuado" para eliminar impuestos a las jubilaciones

"Creo que los montos (de recaudación) no son tan grandes y quizás se puedan eliminar (los impuestos), pero no es el momento. Ahora se van a aumentar los gastos por el lado de esta solución que plantean para los cincuentones y estamos en un momento de déficit fiscal que no es horrible pero sí preocupante y que hay que ajustar. No es el momento más adecuado", opinó.

Forteza dijo que a nivel internacional hay distintas formas de poner impuestos al trabajo. En ese sentido, el impuesto a las jubilaciones es una de las modalidades ya que "en general se considera deseable que se cobre en varias veces" a lo largo de la vida.

De todas formas, el economista explicó que para las generaciones pasadas la creación de los impuestos de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) no presentó un problema ya que muchas de esas personas que estaban jubiladas no tuvieron que pagar el Impuesto a la Renta Física (IRPF) durante sus años de actividad.

Sin embargo, opinó que esta es una cuestión sobre la que habría que "tener cuidado" a futuro para que que no se les cobre impuestos dos veces sobre el mismo tipo de ingreso a las generaciones que sí pagaron IRPF.

En ese sentido, dijo que ese aspecto "se puede ajustar" y su modificación "no es algo exótico" a nivel mundial. Aun así, cuestionó que este cambio se haga a través de una reforma constitucional. "No he visto argumentos convincentes para imponer esa rigidez", concluyó.