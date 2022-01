Según una ONG ambiental, el arroyo Carrasco y la playa Capurro son los lugares más contaminados de Montevideo

Florencia Nobelasco - Especial para Cromo

Hay dos lugares de Montevideo que están separados 17 kilómetros entre sí pero tienen algo en común: son los sitios más contaminados de la ciudad según la asociación civil Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu). Uno está al este en el límite departamental y el otro al oeste, sobre la bahía de la capital. El arroyo Carrasco y la playa Capurro.

En estos dos lugares las formas de contaminación son diferentes. En el arroyo Carrasco se da de forma directa, la basura proviene principalmente de los asentamientos que hacen clasificación y despojan el descarte en el arroyo, y en menor medida procede de las fábricas que están cerca. Mauricio Álvarez, presidente de Coendu, dijo que a diferencia del arroyo Carrasco, en la playa Capurro nunca vio gente que vaya a tirar basura, “es una playa aislada” que recibe su contaminación de forma indirecta, principalmente de los arroyos Miguelete y Pantanoso.

Según Verónica Piñeiro, gerenta de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), la ubicación de la playa y cómo se da el régimen de mareas hace que terminen depositándose ahí muchos residuos. Por otro lado, “tiene muy cerca algunos aliviaderos fluviales” lo que hace que en épocas de lluvia reciba “un aporte importante de residuos por escurrimiento, eso también genera un problema”, añadió.

Coendu limpió en octubre pasado el arroyo Carrasco. Encontraron neumáticos, tres heladeras, carcasas de televisores, botellas, bolsas, juguetes y mucho plástico triturado. El tipo de residuos depositados en la playa Capurro no es muy diferente pero se caracteriza por ser de gran tamaño. “Ahí hemos encontrado muchos neumáticos de camión, muchos colchones y sillones también, además de cartones, plástico y un sinfín de objetos”, dijo el ambientalista.

Coendu

Acumulación de basura en playa Capurro - Imagen de Archivo

Consultada sobre si estos dos sitios son los más contaminados de Montevideo, Piñeiro indicó que “desde el punto de vista de contaminación con residuos sólidos los cursos de agua se ven sometidos a ese problema”, y especificó que el arroyo Carrasco “se ve sometido a muchas presiones y por eso tiene una situación ambiental que no es la mejor”.

Las tareas de limpieza realizadas por Coendu y la Intendencia

La basura del arroyo Carrasco llega a la costa luego de que las lluvias arrastran los residuos hacia el mar. Para Álvarez la playa Carrasco podría estar igual o peor que Capurro, pero esto no sucede porque la primera tiene servicio de limpieza diario durante el verano y fuera de temporada se continúa limpiando aunque con menos frecuencia. La playa Capurro no se limpia con la misma asiduidad que las playas que tienen uso recreativo, indicó la gerenta de desarrollo ambiental, pero destacó que la intendencia departamental realiza un seguimiento anual para poder ir y retirar residuos de Capurro. Sin embargo reconoció que en 2021 la playa no fue limpiada. Sí se limpió en 2020, aunque no pudo indicar cuando. En la página web de la intendencia figura una limpieza realizada a comienzos de 2019.

Coendu limpió Capurro en siete oportunidades entre 2017 y 2019. En setiembre de ese año fue la última vez. Decidieron dejar de acudir al lugar por el comienzo de las obras del puerto pesquero. La construcción de este nuevo puerto tomó metros sobre el agua y la playa Capurro conocida como “playa de los Negros” ya no existe. Actualmente queda únicamente “la pequeña playa Capurro”. Para el presidente de la organización, la basura que llega de los arroyos no tendrá lugar donde depositarse y quedará en el fondo de la bahía de Montevideo. “Va a llegar un día en el que (las autoridades) van a tener que dragar esa bahía y ahí no van a ser cientos, serán miles de toneladas (de basura) que tendrán que sacar”, opinó Álvarez.

Consultada sobre esta posibilidad, Piñeiro indicó que la intendencia no tiene injerencia en lo que pase en la bahía. Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, indicó a Cromo que el ministerio no tiene “mucha acción directa” sobre la contaminación que viene de los arroyos y llega hasta la bahía. Es un “problema de la recolección de residuos urbanos que es competencia departamental. La bahía se está viendo afectada por una acción aguas arriba donde debería haber una acción más directa del gobierno departamental”.

Coendu

Voluntarios realizando limpieza en playa Capurro - Imagen de Archivo

Posibles soluciones para la contaminación

Para solucionar la contaminación en Capurro y Carrasco, “hay que solucionar el tema de fondo que es la generación de basura”, indicó Álvarez. Para eso Coendu propuso a la IM colocar redes contenedoras de basura en varios puntos de los arroyos, algo ya utilizado en otros países con desafíos de contaminación en cursos de agua. Las redes pueden retener parte de la basura y según la frecuencia de acumulación la IM podría pasar a retirarlas, desechar los residuos y volver a colocarla. “Eso evitaría enormemente que la basura llegue al mar”, aseguró el presidente de la organización.

La IM está trabajando en el desarrollo de estas redes de contención para encapsular los residuos y hacer más eficientes los procesos de limpieza de los cursos de agua, indicó Piñeiro. Para ello trabajan en colaboración con la Facultad de Ingeniería (Udelar) en un programa de ajuste para la colocación de las redes. El desafío es adaptar esa técnica a las condiciones locales, particularmente en el arroyo Carrasco que tiene características singulares, especificó.

Todavía no hay una fecha para implementar esta técnica de limpieza de los arroyos. Actualmente la IM está en proceso de adquisición de las redes y después debe realizar las pruebas correspondientes. Por otro lado, la intendencia planea implementar la recolección diferenciada de residuos domiciliarios en barrios específicos para poder reducir la contaminación que viene de la clasificación irregular.

Para Álvarez es esencial que se reduzca el consumo. "Cada vez somos muchas más personas en el mundo y cada vez consumimos más que la generación anterior", dijo.

A pesar de que en los últimos años se redujo el uso de bolsas plásticas en el país, el ambientalista considera que el uso del nylon continúa siendo un problema. En la actualidad se usa mucho más plástico que décadas atrás, y no alcanza con eliminar la bolsa plástica porque “dentro de la chismosa se mete un montón de material que no es reciclable, que antes no se usaba”, señaló.

Algunos datos sobre limpieza en Capurro

Coendú limpió siete veces la playa Capurro, la primera vez en 2017 tuvo una participación de casi 200 voluntarios. Recogieron 25 toneladas de basura. La segunda vez fueron 150 personas y la IM envió una retroexcavadora para ayudar con la tarea. Alcanzaron a limpiar aproximadamente la cuarta parte de la playa y quitaron 170 toneladas de basura. En ocasiones posteriores la participación fue disminuyendo pero la organización estima que la última vez participaron alrededor de 50 personas.



Cuando la intendencia realizó la limpieza a principios de 2019 reportó que una cuadrilla de 14 trabajadores iba a la playa tres veces por semana y durante un mes y medio recogieron 60 toneladas de basura.



"Por más que el lugar vuelva a estar sucio a la semana, la limpieza hay que hacerla igual. La basura que se saca no vuelve", indicó Álvarez. La ONG estimó en diciembre 2019 que limpiar la playa Capurro tiene un costo de US$ 54 por tonelada de basura picada. "Es imposible estimar la cantidad de toneladas de basura que hay en Capurro", concluyó.