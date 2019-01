Seis libros para despertar el apetito literario del año

El hombre de blanco - Johnny Cash

Es poco común dar con un músico que escriba ficción y que lo haga bien. Los casos son contados: Patti Smith, Leonard Cohen, Nick Cave, y pocos más. A esa lista hay que sumar a Johnny Cash, que escribió esta novela histórica en 1986, pero que recién ahora se editó en español. El mítico cantautor muestra su costado religioso con este texto, una versión ficcionada de la vida del apostol Pablo. Enfocándose particularmente en su paso de perseguidor de los cristianos (aún bajo el nombre Saulo de Tarso) a seguidor fiel de Jesús, la novela gana mucho en sus descripciones de la política, la sociedad y las costumbres de la Judea bajo el mando romano. En ningún momento Cash cae en un tono evangelizador; el lado religioso de la historia no se hace ni denso ni obstructivo, aunque lógicamente es parte fundamental del relato. El hombre de blanco (Reservoir Books, $ 550) se lee rápido y fácil. Además es una oportunidad de ver una faceta poco conocida de un hombre que también caminó, a su manera, a los dos lados de la línea.

Una noche en el paraíso - Lucia Berlin

De tanto en tanto sucede que un autor resucita. A Lucia Berlin (1936 - 2004) le sucedió en 2015 cuando 42 de sus cuentos se recopilaron en el libro Manual para mujeres de la limpieza. Fue, de inmediato, un hit en la lista de best sellers de The New York Times y de ahí a la traducción a decenas de idiomas. A Jeff Berlin, uno de sus hijos, le dijeron que no tuviera mucha esperanza con la publicación pues la gente no lee cuentos cortos. Pues se equivocó y la obra de Berlin calzó justo en una década en la que mujeres se hacían cada vez más visibles y fuertes. Dos años después de su publicación en español, la autora vuelve a obtener un lugar de privilegio en las vidrieras de las librerías. Una noche en el paraíso (Alfaguara, $590) reúne 22 relatos donde la autora vuelve a poner el ojo en la vida cotidiana, siempre con una cuota de melancolía y otra de acidez. En el prólogo, su hijo mayor –Mark– cuenta cómo era vivir a su lado en esa vida salvaje donde nunca se sabía cómo iban a terminar. Con su literatura sucede lo mismo. Y hay que estar preparados para el golpe.

Ahora me rindo y eso es todo - Álvaro Enrigue

“Ficción histórica, ensayo y autobiografía familiar. O, en otras palabras, una novela de indios y pistoleros que no se parece a ninguna otra; un ensayo sobre la asimilación y el fin del pueblo apache; y un relato sobre la vida matrimonial de Enrigue con Valeria Luiselli, y sus hijos”. Así definió el escritor y crítico literario Jorge Carrión a Ahora me rindo y eso es todo (Anagrama, $790) cuando la incluyó entre los diez mejores libros de ficción del 2018 para The New York Times. Con esas credenciales llega esta novela a librerías locales: cruzando el western con las memorias personales de un viaje familiar y enfocándose en un punto difuso de la frontera mexicana/estadounidense. Así, Enrigue construye este relato que termina siendo tan mestizo como los personajes que lo pueblan y los parajes que lo enmarcan. Es un viaje al pasado que se mezcla con el presente y que entierra sus raíces en un relato épico que hará que el lector no pueda despegar los ojos de la página.

La mirada de los peces- Sergio del Molino

Antonio Aramayona (1948-2016) –filósofo y profesor– supo y dijo siempre que el fin de su vida iba a estar ligado a una fecha que él mismo iba a elegir. Sí. Vaticinó su muerte y, además, protagonizó un documental que lo mostró en su último mes y medio de vida. El escritor español Sergio del Molino – alumno y amigo del filósofo– encontró en el acontecimiento de este suicidio el punto disparador para escribir La mirada de los peces (Literatura Random House, $590). Esta novela (que coquetea con la autoficción) presenta a Aramayona y a su filosofía de vida, habla de la muerte desde un lugar que se aleja de todo tabú y conecta al autor con su profesor entre movimientos temporales constantes que abarcan distintos momentos entre 1996 y 2016. Además en el camino hacia esa construcción, el autor se encuentra inmerso en un diálogo consigo mismo y utiliza esta novela para materializar las palabras que nunca dijo en el momento oportuno. “Las revelaciones suceden cuando ya no tienen remedio ni importa si son dichas o calladas”, escribe del Molino.

La luz negra - María Gainza

De la segunda novela de María Gainza –argentina, 43 años, periodista, especialista en artes plásticas– se podrían subrayar cientos de frases brillantes, agudas, lúcidas, esas que todos pensamos pero no sabemos cómo verbalizar (“el carácter se forja los domingos”, por solo mencionar una). Pero, más allá de la pluma exquisita y mordaz de su autora, La luz negra (Anagrama, $ 490) es una novela deliciosa que el lector devora con hambre voraz. En 140 páginas, Gainza (que ya había tenido una gran presentación en sociedad con El nervio óptico) retrata un mundo fascinante, el de los falsificadores de cuadros en Buenos Aires, Argentina. Gainza elige, para contar este universo, la voz de cuatro mujeres: Mariette Lydis, retratista belga; La Negra, falsificadora de la artista mencionada antes; Enriqueta Macedo, auntenticadora de obras de arte muy reconocida; y la narradora, su aprendiz. Este no es un libro solo sobre arte. Sí es un libro sobre criaturas seductoras, fuera de los márgenes más convencionales, hipnóticas; gente que uno querría cruzarse algún día.

Vida - Keith Richards

En el sobreexplotado rubro de las biografías de músicos, la del guitarrista de los Rolling Stones hace brillar su luz destacando sobre el resto. La versión que acaba de llegar a las librerías locales (Planeta, $715) está ampliada y revisada, y como relato autobiográfico destaca por la sinceridad, la honestidad y la desvergüenza con la que Richards relata sus proezas musicales y “sociales”. Hay drogas –muchas–, hay alcohol –abundante– hay peleas con Mick Jagger, reconciliaciones, escándalos, arrestos, discos escuchados, discos grabados, romances, solos de guitarra y aventuras de estrella de rock contadas de primera mano, en un tono que no se siente exagerado ni irreal. A “Keef” se le cree todo porque se sabe de antemano que no le importa nada. También hay testimonios de colegas y amigos que complementan el relato y el retrato de uno de los guitarristas fundamentales del rock, que aprovecha para contar su versión del cuento antes de que sea tarde, aunque aparente ser inmortal.