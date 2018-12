Sendic cargó contra Astori y repitió que quienes trajeron a Campiani son unos "fantasmas"

A dos días del Plenario Nacional del Frente Amplio que analizará su inhabilitación como candidato en las elecciones de 2019, el exvicepresidente Raúl Sendic rememoró su viejo duelo con el ministro de Economía y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori. Con alusiones a Matías Campiani, socio del principal accionista de la exaerolínea estatal Pluna, y al exdirector de Casinos Municipales condenado por ilícitos en las salas de juego, Juan Carlos Bengoa, el líder de la Lista 711 afirmó que no concurrirá a la reunión del sábado para no poner "otra vez la cabeza en la guillotina en un plenario".

Sendic aseguró este jueves en un acto de la Lista 711 en el Cerro de Montevideo que no todos dentro del Frente Amplio (FA) "están habilitados a hablar de ética" y apuntó sobre todo contra Astori.

"Escuché al ministro de Economía hablar sobre Sendic como un problema para la campaña electoral. Puedo decir que en el FA no todos pueden hablar de ética. No todos", sentenció en conferencia de prensa y recibió los aplausos de un grupo de personas que lo apoyaban parados atrás de él.

Ante los medios el líder de la Lista 711 reconoció que el Plenario Nacional del FA que se celebrará este sábado 15 maneja como sanción su inhabilitación como candidato para las próximas elecciones de 2019, instancia para la que Sendic se posicionaba como cabeza de lista al Senado de su agrupación.

Astori afirmó esta semana en una entrevista realizada en el programa Hora de Cierre de Radio Sarandí que Sendic debía ser sancionado por el Plenario Nacional del Frente Amplio, ya que el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) fue "lapidario" y "no se puede ignorar".

Por su parte, Sendic se refirió este jueves al caso de Pluna y volvió a repetir que quienes trajeron al líder de Leadgate, Matías Campiani, y a su grupo son unos "fantasmas". Las gestiones para la búsqueda de un nuevo socio privado para Pluna en el primer gobierno del FA fueron encabezadas en ese entonces por el Ministerio de Economía que comandaba Astori, y el de Transporte que dirigía Víctor Rossi. "Esa situación le costó a Uruguay más de US$ 300 millones (...) Yo lo advertí y eso generó diferencias importantes dentro del FA", recordó el exvicepresidente.

"Ahora me entero que esta empresa, dentro del grupo Campiani, está haciéndole un nuevo juicio millonaria al país de más de US$ 1.000 millones. Por eso digo que no todos dentro del FA estamos habilitados a hablar de ética", subrayó.

En julio de 2012 el gobierno de José Mujica decidió poner fin a las operaciones de Pluna al considerar que la empresa ya no era solvente en materia financiera tras su última asociación con el grupo liderado por Campiani.

Asimismo, recordó la situación que se produjo con el exdirector de Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa, miembro de Asamblea Uruguay, el sector de Astori. "Recuerdo la situación que hubo con Bengoa en el FA y la defensa a ultranza que se hizo por parte de los integrantes. Y Bengoa terminó preso". El integrante de Asamblea Uruguay fue procesado en 2007 por conjunción del interés personal y del público, fraude y concusión (coimas), en el marco del cambio de estrategia de los casinos municipales respecto a las máquinas tragamonedas, que pasaron a ser arrendadas.

Sendic y la prensa "direccionada"

En su defensa, Sendic también cargó contra los medios de comunicación uruguayos y señaló que han "perdido credibilidad" por la forma en la que trataron su caso. El exvicepresidente se refirió a este tema y prefirió no responder una pregunta que buscaba conocer si se arrepentía de los gastos en los que incurrió con la tarjeta corporativa de Ancap. "Esa pregunta me la han hecho muchas veces y no la voy a contestar. Porque ustedes al resto del sistema político no le hacen esas preguntas", detalló.

De esta manera, se refirió al caso del senador del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, que, según Sendic, "usurpó un campo de colonización a lo largo de más de 20 años".

"Ustedes sólo se ocupan de la situación de Sendic", alegó, y se refirió a los casos del intendente de Soriano, Agustín Bascou, y al director por el PN en el Correo Uruguayo, Fernando Saralegui.

"Yo creo que la prensa ha jugado un papel. Ha tenido unas situaciones totalmente direccionadas. Lo lamento porque eso hace que pierdan credibilidad. Si están todos frente a un senador (Delgado) que hace 20 años que está ocupando el campo y ese senador se da el lujo de salir con amenazas sobre nuevas denuncias y ninguno de ustedes le preguntó... Desde el punto de vista profesional, dejan mucho que desear", remarcó.

Delgado debió devolver en diciembre de este año tierras que le reclamó el Instituto Nacional de Colonización por "incumplimiento de las obligaciones" como colono que, entre otras cosas, refieren a habitar la tierra y trabajarla directamente. Saralegui, por su parte, es acusado de haber gastado $ 1.000.000 como director del Correo Uruguayo sin haber devuelto al organismo los comprobantes correspondientes.

En los últimos días Sendic sufrió un nuevo revés a nivel judicial luego de que un Tribunal de Apelaciones ratificara su procesamiento por abuso de funciones y peculado (apropiación indebida de fondos públicos), en el marco de la megacausa de Ancap.