¿Sequía en dólares?: falta de lluvia le pegará a las reservas en Argentina

La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías sostuvo que los efectos de la sequía en Argentina empeoran cada vez más, a tal punto que ya hay 140 millones de hectáreas afectadas por la falta de agua, y que de ese total, nada menos que 7 millones de hectáreas se encuentran en la categoría de “afectación severa”. En este contexto fueron identificadas tres provincias: Buenos Aires (44 partidos), Santa Fe (4) y Entre Ríos (5).

Respecto de las precipitaciones, en septiembre y lo que va de octubre “se acentuó la falta de lluvias en el centro-este del país agravando los impactos de la sequía, especialmente en la zona núcleo”, se indicó.

Asimismo, el análisis destacó que “el déficit acumulado de precipitación en la zona núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el registrado entre 2007 y 2009, una de las más intensas sequías que haya afectado a la región”.

Además, de acuerdo al informe, los índices de humedad del suelo muestran condiciones de sequía extrema en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fé.

A su vez, desde la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías explicaron que “la condición actual de los cultivos, tanto extensivos como intensivos, en el norte de Buenos Aires se encuentra afectada, de manera tal que se esperan rendimientos muy por debajo del promedio histórico, e incluso pérdidas totales y reducción del área sembrada”.

Pérdidas en trigo y maíz

En esa línea, adelantaron que resulta probable “que el trigo que se sembró en el área con sequía severa actual tenga rindes muy bajos o no se coseche, y que el maíz llegue al inicio de su período crítico a sequía con reservas escasas o deficitarias”. Dentro de este contexto, las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) son cada vez menos alentadoras. De hecho, apunta que la falta de agua empeora la campaña de trigo, a tal punto que se podría alcanzar un rendimiento promedio de 20 quintales. En términos monetarios, esto quiere decir que en la zona núcleo se verían pérdidas de hasta US$ 800 por hectárea. “Los cálculos muestran que las pérdidas en campo alquilado con productividades de 20 qq/ha a cero, o sea para lotes que no se cosechará, se corresponden con pérdidas de 300 a 800 US$/ha”, afirmó el último trabajo de la BCR.

Todo esto lleva a que los especialistas señalen que lo que se viene será “la peor campaña de los últimos 12 años”. En el historial, el registro más bajo era de 27 qq/ha en la campaña 2012/13. Hoy se estima casi 10 quintales menos, 18 qq/ha y no descartan que haya más recortes si la situación no se revierte en breve.

La BCR recientemente volvió a recortar la estimación de producción de trigo en 1,2 millones de toneladas -hasta las 14 millones-, mientras que el 54% del trigo presentaba un estado regular a malo, mientras que el 37% mostraba una condición normal y solo el 9% entre bueno y excelente, ubicado casi con exclusividad en el centro y sudoeste bonaerense y este de La Pampa.

En cuanto a la soja, la siembra en la región núcleo cubrió hasta hoy apenas algo más del 5% de las 5,1 millones de hectáreas previstas para la oleaginosa en la actual campaña, lo que representa un retraso del 45% respecto a igual período del ciclo previo, debido esencialmente a la sequía, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El Cronista / RIPE.