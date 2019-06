Ser flexibles y enamorar para ganar la batalla del futuro laboral

Por Analía Pereira

Invitada a Buenos Aires

Las generaciones millenial (nacidos entre los años 80 y mediados de los 90) y cenntenial (nacidos después de 1997) son nativo digitales y están entrando en el mercado laboral. Con y por ellos está cambiando la forma de trabajar. Las empresas ya no son empleadoras a secas y a los trabajadores los llaman hoy “colaboradores”.

En el ciclo de charlas “Trabajo: cómo ganar la batalla del futuro” realizado en Buenos Aires, organizado por el diario La Nación y Mc Donald’s, se discutieron las nuevas formas de trabajo que se crean a partir de la adaptación, rotación, necesidades, pretensiones y demandas de los jóvenes que se emplean.



Alejandro Yapur, presidente de Mc Donald’s para la región sur de América Latina, abrió el evento diciendo que como compañía se vieron obligados a comenzar a “ser flexibles y adaptarse” para generar una propuesta de valor que genere compromiso entre su capital humano.

“Pasamos de una cultura del compromiso y el esfuerzo a una del entusiasmo” dijo. Agregó que hoy las empresas tienen que “enamorar” a las nuevas generaciones para que permanezcan en la organización.

¿Cómo piensan los jóvenes?



Actualmente Mc Donald’s tiene 90 mil empleados en toda América Latina. Son unos 2.500 los que trabajan en 29 locales que la compañía tiene en Uruguay, 87% de ellos son jóvenes, según informó Patricio Nobili, director de Recursos Humanos de la empresa para la región sur de Latinoamérica. El promedio de edad de estos trabajadores es de 22 años; la empresa suele ser, en muchos casos, la primera experiencia laboral.



En 2018 la compañía realizó el evento Creatón para entender mejor el mercado de trabajo, allí se encuestaron a 1.800 jóvenes de entre 16 y 27 años de cinco países de la región.

Mariela Mociulsky, fundadora de la consultora Trendisty, presentó los resultados en el ciclo de charlas y mostró que la mayoría de los jóvenes tienen interés por aprender cosas que les permitan diferenciarse de las máquinas. “Les interesa que las empresas les den herramientas para optimizarse y quieren aprender a mejorar como seres humanos, con trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, coaching y claves para emprender” explicó.



Según el estudio, los jóvenes valoran la estabilidad laboral, en una época donde el empleo se mezcla con el estudio y un porfolio en continua formación, que ayuda a diferenciarse en la competencia por un puesto de trabajo.

“Quieren tener una relación de dependencia pero de una manera diferente a como se daba en otras generaciones” dijo Mociulsky.

37% de los jóvenes valora la relación de dependencia. Mientras que el 21% valora el trabajo de freelance

Ya no más empleadores



Los procesos y formas de trabajo están constantemente en cambio, y hoy se habla de “economía disruptiva”. Bajo este concepto se explica que las empresas “organizan a sus colaboradores”, no emplean; y que los trabajadores alinean sus propósitos profesionales a los personales.“Las nuevas generaciones hoy lo que buscan es integrar el trabajo a su vida y no verlo como una cosa aislada” opinó Nobili.



Este nuevo concepto económico generó un cambio de paradigma en el rol de los jefes que, según Mociulsky, hoy deben “supervisar, controlar y dirigir a un mundo de trabajo mucho más colaborativo, donde lo que prima es el coaching, el diálogo y la capacidad de brindar un desarrollo integral a la persona, dejándola de ver como una simple pieza en la cadena de valor”.

La oradora dijo además que los jóvenes, cada vez más están alentando a sus jefes a cambiar la cultura organizacional, y que se está produciendo un cambio del storytelling, el reclamo, al storydoing, el hacer y también se está hablando del “storygiving”, el propósito, es decir cuánto se aportará a que la sociedad mejore.



“Cuando se les preguntó a los jóvenes que esperaban de una empresa, el 34% dijo ‘que cuente con una estrategia de sustentabilidad, que incluya el cuidado ambiental, que invierta recursos económicos para problemas sociales y que tenga programas de atención a la comunidad’” dijo sobre el estudio. Cada vez más los trabajadores de nuevas generaciones les exigen a las empresas que los contratan, flexibilidad para poder balancear el trabajo y el estudio.



Sobre esto Nobili dijo que Mc Donald’s está llevando a cabo en la región un programa de becas llamado “Becamos tu pasión”, con el que buscan apoyar los intereses de sus empleados para que puedan desarrollar su formación a la par de su trabajo. Desde la oficina uruguaya de Recursos Humanos informaron a El Observador que este programa de becas se empezará a implementar en el país el próximo mes de octubre.



Estudiar, trabajar, emprender



Las nuevas generaciones fueron protagonistas en el evento que reunió, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, a referentes del área laboral, como directores de recursos humanos, gerentes, fundadores de empresas y trabajadores. En ese marco, cuatro jóvenes, emprendedores, estudiantes y trabajadores fueron invitados al panel “Y ellos, ¿cómo piensan?” a conversar sobre su presente laboral y un futuro que, dejaron claro, ven a corto plazo.



Ellos fueron Belén Barragué, cofundadora y directora creativa de la marca de zapatos Sofía de Grecia; Mateo Salvatto, ceo y cofundador de la compañía Asteroid Techologies y creador de la app Hablalo, que ayuda a la comunicación de personas con discapacidad; Ezequiel Staple, estudiante de Administración de Empresas y trabajador en un local argentino de Mc Donald’s y la cantante Chule Von Wernich.





Consultados sobre el futuro, los cuatro jóvenes coincidieron en que es casi imposible pensar en proyectarse a diez años. “La tecnología está avanzando mucho más rápido que nosotros y tenemos que acoplarnos a eso. Yo siempre me imagino cinco años, cuando pasan me imagino cinco más y así me pongo las metas” dijo Staple.

Para la cantante cinco años es mucho tiempo: “todo lo que avanzó mi carrera fue en dos años, y todo es tan cambiante y tan incierto, que, en el mundo de la música, nunca sabes cuando algo la pega, y una canción te puede cambiar la vida”. Por su parte Barragué dijo que, al tener su marca hace ya 11 años está intentando reinventarse, “hace ocho años soñaba con tener locales por todo el mundo, hoy pienso más en separar el trabajo de lo personal y disfrutar más”.