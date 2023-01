“Ser homosexual no es un delito”, dijo el papa Francisco

En una entrevista concedida a Associated Press (AP), recogida por el portal AméricaTeve de Miami (Estados Unidos), el papa Francisco admitió que muchos obispos católicos en todo el mundo mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad y que discriminan a la comunidad LGTBQ. Y si bien mencionó la homosexualidad como un “pecado”, resaltó que los que creen que son un delito deben reconocer la dignidad de todos.

“Todo obispo tiene un proceso de conversión”, dijo, y pidió “mostrar ternura como la que tiene Dios con cada uno de nosotros”.

Todavía existen en el mundo 67 países que penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo. Como señala The Human Dignity Trust, la organización que trabaja para terminar con esas leyes, once de ellos aplican para estos casos la pena de muerte. Expertos de esa organización comprobaron que, incluso cuando estas primitivas leyes no se aplican, sí contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ.

Particularmente en los Estados Unidos, más de una cuarta parte de sus estados tiene leyes contra la sodomía, a pesar de que en 2003 la Corte Suprema de ese país las declaró inconstitucionales. Estas leyes acosan a homosexuales y crean nuevas normas de racismo como la llamada

“No diga gay”, en Florida. “No diga gay” prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género entre el jardín de infancia y el tercer grado, una clara muestra de la marginalización de las personas LGBTQ.

Las Naciones Unidas pide constantemente que se abandonen esas leyes que el papa Francisco calificó como “injustas”. El Sumo Pontífice señaló en la entrevista que “la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. Tiene que hacerlo”.

Francisco recurrió al catequismo de la Iglesia católica para indicar que “los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados. Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”.

Desde 2013, año en que Jorge Bergoglio asumió el papado como Francisco, se espera que un comunicado de su parte contra la criminalización de la homosexualidad. Mucho más en 2019, cuando se llevó a cabo un encuentro con grupos de derechos humanos que investigaban los efectos de las llamadas “terapias de conversión” contra las normas discriminatorias.

En esa oportunidad, Francisco no se reunió con los grupos, aunque el Vaticano reafirmó “la dignidad de cada persona humana y contra cualquier forma de violencia”.

Este martes, al fin, llegó su posición: “El ser homosexual no es un delito, pero sí es un pecado”. El mismo Francisco se encargó de señalar la diferencia: “Primero, distingamos pecado de delito. Y recordemos que también es pecado la falta de caridad con el prójimo”.

Las enseñanzas católicas indican que, si bien debe tratarse a los homosexuales con respeto, los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. Francisco no cambió esa posición, pero acentuó el acercamiento a la comunidad LGTBQ como uno de los rasgos característicos de su papado.

Poco después de su asunción, realizó la pregunta “¿quién soy yo para juzgar?” cuando le preguntaron por un sacerdote que según reportes era gay. Desde entonces, Francisco siguió dirigiéndose de forma reiterada y pública a las comunidades homosexual y trans. Algo que ya había hecho como arzobispo de Buenos Aires, mostrándose a favor de las protecciones legales a las parejas del mismo sexo como alternativa a apoyar el matrimonio homosexual, algo que prohíbe la doctrina católica.

Sin embargo, Francisco fue criticado duramente por la comunidad católica LGBTQ por un decreto de 2021 de la oficina de doctrina del Vaticano en el cual se señalaba que la Iglesia no podía bendecir las uniones entre personas del mismo sexo “porque Dios no puede bendecir el pecado”.

En la primera entrevista ofrecida desde la muerte el 31 de diciembre pasado de Benedicto XVI, Francisco habló sobre su salud, a poco de cumplir 10 años de pontificado, el 13 de marzo próximo: "Estoy bien de salud. Por la edad que tengo, estoy normal, aunque la diverticulosis –bolsas que se forman en la pared del intestino–, volvió".

Consultado sobre si se podría dar un diálogo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, próxima a cumplir un año, el Sumo Pontífice comentó que “mi impresión es que todos quieren dialogar, pero buscan el modo de hacerlo para no perder terreno, y no se puede dialogar con condiciones".

Acerca de la iniciativa de Alemania de permitir el casamiento de sacerdotes, dijo que así como está planteada "no ayuda". Y añadió que el proceso, hasta la fecha, “fue liderado por la élite, algo que no involucra a todo el pueblo de Dios".

El proceso alemán, denominado "Camino sinodal", se lanzó en 2019 en respuesta a la crisis de abuso sexual que sacudió a la iglesia en Alemania, donde los cristianos se dividen aproximadamente en partes iguales entre católicos y protestantes.

"Aquí –señaló Francisco– el peligro es que se filtre algo muy ideológico. Cuando la ideología se involucra en los procesos de la iglesia, el Espíritu Santo se va a casa, porque la ideología vence al Espíritu Santo".