Ser o no ser

Nada nuevo bajo el sol el 1° de Mayo tras el discurso del sindicalista Fernando Pereira en la plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo.

Lo que sí quedó en evidencia mucho más que en otros años es la grieta a la interna de un movimiento sindical que viene acumulando fuerzas ininterrumpidamente desde hace muchos años. Eso no es positivo para favorecer el clima de inversión, en un momento en el que la economía enfrenta dificultades para retomar el crecimiento.

El discurso del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira –que incluyó malos chistes improvisados contra los medios “de derecha” que habían pronosticado lluvia–, fue completamente aséptico. No incluyó críticas al gobierno, y apenas tuvo una mención tangencial para el régimen dictatorial de Venezuela que viola sistemáticamente los derechos humanos y que por esas mismas horas aplicó sobre su pueblo la repetida receta de represión sobre manifestantes civiles que solo piden libertad y poder cubrir sus más básicas necesidades. Tampoco dejó afuera las reivindicaciones de las minorías ni a los militantes ideológicos de la central obrera. Tal vez el único que se llevó un palo fue la Intendencia Municipal de Montevideo por su posición en el eterno conflicto con sus empleados sindicalizados (Adeom) y el emplazamiento al intendente interino, Cristian Di Candia, que lo escuchaba desde la tribuna.

El gran enemigo común fue –una vez más– el viejo neoliberalismo que arrastra las marcas de todos los cucos que agita el movimiento sindical uruguayo. Un lugar común propio del equilibrismo que practicó Pereira al hacerse cargo de la oratoria el Día de los Trabajadores. Ni una letra sobre el empleo y la caída del mismo en los últimos tiempos y ni una sola crítica fuerte y concreta al gobierno del Frente Amplio tras 15 años en el poder con mayorías parlamentarias y vientos coyunturales a favor como nunca en la historia.

Es cierto que a partir del 2004 los trabajadores han avanzado en muchos de sus reclamos y también lo es el hecho de que el PIT-CNT se ha subido a todas las reivindicaciones de las minorías que andan en la vuelta –el discurso del músico británico Roger Waters en su sede central es la frutilla que corona la torta–.

Bien vale la pena preguntarse si lo que se construyó en el Uruguay después del 2002 no es una consecuencia lógica de tomar como punto de partida ese año terrible y que los avances registrados desde entonces no son otra cosa que una consecuencia lógica del devenir de la historia.

No obstante, suena un tanto confuso el posicionamiento del PIT-CNT en Uruguay. Para cualquier analista sincero la central única es una suerte de brazo político del Frente Amplio en el poder y en ese sentido su accionar es una consecuencia de sus preferencias políticas.

Eso es lo que molesta a muchos gremialistas que entienden que el verdadero sindicalismo es para mejorar las condiciones de trabajo (seguridad, remuneración, vivienda, educación de los hijos, etc.) y no ser una herramienta disfrazada al servicio del gobierno.

La relación entre el Frente Amplio y el movimiento sindical pudo otorgar beneficios en el corto plazo a los trabajadores y rédito electoral al oficialismo, pero a la larga se convierte en una alianza peligrosa para la esencia propia del gremialismo y peor aún, para el normal funcionamiento de la propia democracia.