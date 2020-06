Servicio Civil revisa situación de "más de 2.000 docentes" que "hace años no van a trabajar por ineptitud física”

La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) trabaja para "hincarle el diente" a un problema de larga data que nunca ha tenido una solución: la situación de los funcionarios públicos que obtienen certificación médica pero siguen cobrando el sueldo del organismo que los emplea.

El director de Servicio Civil, Conrado Ramos, habló del tema este martes en una entrevista con Así nos va de radio Carve, en la que contó que identificaron “más de 2.000 docentes” de Primaria que "hace años que no van a trabajar por ineptitud física” pero continúan en la plantilla.

Ramos dijo que la ONSC recibió esa información la semana pasada y está en contacto con Primaria y el Banco de Previsión Social (BPS) para determinar “qué está pasando”. “Prácticamente es una décima parte de la plantilla. No es necesariamente culpa de las personas, que quedan inhabilitadas por razones médicas", explicó el jerarca en radio Carve, y añadió que el problema radica en la falta de "acuerdo" entre el BPS y los organismos respecto a si cabe la destitución o no de los trabajadores certificados.

Consultado por El Observador, el director de Servicio Civil señaló que se trata de un "tema complejo" que viene "desde hace años" y al que esta administración "quiere dar una solución".

"No es solamente en Primaria. El problema grande que hay es entre BPS, los organismos y cuándo hay destitución o no. Hay veces que no se llega a formar el tribunal de junta médica. Otras veces se junta y demoran en llegar los pedidos. Otras veces la destitución queda ad referéndum de lo que dice el BPS, y el BPS dice que la destitución es parcial", argumentó.

En otras palabras, hay veces que los organismos piden la destitución de un funcionario certificado pero el trámite con el BPS no se completa, y otras veces ese organismo solicita que el funcionario no se destituya sino que se reasigne a otras tareas

Según Ramos, ese problema burocrático golpea especialmente a los "organismos intensivos en mano de obra" como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) o la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ya que "gastan mucho dinero pero tienen muchas suplencias y pagan el sueldo entero".

El jerarca dijo que "hay que unificar los criterios" para buscar "una o varias soluciones" que se ajusten a la situación de cada inciso.

El director de la ONSC señaló que ya conversó sobre este asunto con el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, y que trabajarán en conjunto para primero hacer un relevamiento "más fino" de la situación y luego pensar en las soluciones.

"Queremos sistematizar la magnitud del problema y luego hacer algo, para que no se siga pateando para adelante", afirmó.