Servicio Médico del Parlamento recomienda suspender todas las actividades por casos de coronavirus

El Servicio Médico del Parlamento recomendó este miércoles suspender todas las actividades presenciales tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y pide que las reuniones de las comisiones se realicen de forma virtual por el aumento de casos de coronavirus en el país y por los casos detectados entre legisladores.

En un comunicado interno al que accedió El Observador, el servicio aconseja que solo se hagan reuniones para tratar temas de “urgente consideración”.

“Dada la situación epidemiológica del país y particularmente del Poder Legislativo, este servicio recomienda la suspensión de las sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes”, dice el texto.

Respecto a las reuniones de comisiones y “cualquier otro tipo de reunión legislativa”, el servicio médico recomienda “fuertemente” hacerlas de forma virtual. Además, el comunicado plantea la necesidad de que las unidades ejecutoras del Parlamento envíen a los trabajadores a sus casas para realizar teletrabajo.

A las 15:00 habrá una reunión de coordinación en el Parlamento para decidir cómo continúan trabajando. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone adelantó a El Observador que se opone a suspender las actividades.

“Si necesitan espacio sesionemos al aire libre o en el Antel Arena. No cierra Presidencia, no cierran los ministerios, las intendencias. ¿Qué mensaje le damos a los choferes de ómnibus, de taxi? Me opongo”, dijo. De todos modos, incluso dentro de Cabildo Abierto hay posiciones encontradas sobre este tema. No todos los legisladores se oponen a suspender.

A las 16:00 hay sesión de la Cámara de Diputados y en esa instancia se podría votar la suspensión de las actividades dependiendo de lo que decidan los partidos en la coordinación previa.

Todas las sesiones de las comisiones de la Cámara de Senadores previstas para hoy fueron suspendidas porque el senador blanco Sergio Botana dio positivo de coronavirus. Varios legisladores, entre ellos Guido Manini Ríos, Gustavo Penadés y Graciela Bianchi, están en cuarentena por haber estado en contacto con Botana.

En el Poder Ejecutivo también se registró un caso y hay varios ministros que están en cuarentena preventiva. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, está internado en el Hospital Británico con covid-19 y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el de Industria, Omar Paganini, están aislados.