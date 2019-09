Sessions - 12/9

El 12 de setiembre tendrá lugar un nuevo encuentro de SESSIONS, la serie de sesiones donde se propone una experiencia formativa y social, en un marco informal de networking.

Cada SESSIONS cuenta con un speaker referente que presenta sobre temáticas de: actualidad, innovación, economía, inspiración.

El speaker de esta oportunidad será Lucía Soria, quien hablará sobre la identidad como marca propia. Lucía nació en Córdoba, Argentina, y estudió en la Escuela Superior de Hotelería. Trabajó como ayudante de cocina junto al Chef Francis Mallmann en Los Negros, José Ignacio y luego en 1884 en Mendoza. Dirigió la cocina de Los Negros, Patagonia West en West Hamptons Beach, New York y Patagonia Sur en Buenos Aires. Participó en la producción del libro Seven Fires de Mallmann, desempeñó la Gerencia del Hotel Garzón y tuvo su primer Restaurante, Lucifer, en el jardín de su casa en Garzón. En 2012 se instaló en Ciudad Vieja y concretó su segundo Restaurante, Jacinto y paralelamente fue Chef ejecutiva del Restaurante Station en East Quogue, New York. Jueza de MasterChef, editora de su primer libro Relatos y Recetas y creadora de la Pizzería Rosa, también sobre la Peatonal Sarandí.

La identidad como marca propia

Fecha: Jueves 12 de setiembre de 2019

Jueves 12 de setiembre de 2019 Lugar: Sala Tempus, Torre 4. Dr. Luis Bonavita 1266 Lobby inferior

Sala Tempus, Torre 4. Dr. Luis Bonavita 1266 Lobby inferior Hora: 18:00

Si sos suscriptor del plan Member Pro o Full pedí aquí tu invitación. Tenés tiempo hasta el lunes 9 de setiembre.

Los cupos son limitados.

Informate más acerca de este ciclo: www.sessions.uy

Si todavía no te suscribiste y querés participar hacelo acá.

Conoce otras experiencias Member acá.