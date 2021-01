Sex and the city vuelve a la pantalla con una nueva temporada

A dieciséis años de su última emisión, y once años después de la segunda película que continuó las historias de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha, la serie Sex and the city vuelve a la pantalla. Así lo confirmaron durante el pasado fin de semana sus protagonistas, que revelaron, de esa forma, su regreso a los papeles que las hicieron conocidas.

Tanto Sarah Jessica Parker (que encarnó a Carrie Bradshaw) como Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) realizaron publicaciones en sus cuentas de redes sociales anunciando la vuelta, que comenzará a filmarse en los próximos meses, durante la primavera del hemisferio norte. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SJP (@sarahjessicaparker) La vuelta será con una tanda de diez episodios, que podrán verse en la plataforma de streaming HBO Max, que en Uruguay debutará en el segundo semestre de este año, reemplazando a la existente HBO Go, y que busca competir con otras ya establecidas en el país como Netflix, Amazon Prime o Disney+. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cynthia Nixon (@cynthiaenixon) En el anuncio del domingo la única de las protagonistas que no participó fue Kim Cattrall, que en la serie encarnó a Samantha Jones. A lo largo de los últimos años, la actriz ha manifestado de forma pública su enfrentamiento con Sarah Jessica Parker, que comenzó durante la filmación de la serie original y que se fue agravando con el tiempo. Cattrall ha dicho que no quiere volver a trabajar con ella, y que no participará de ningún retorno ni nuevas continuaciones. Este lunes, Parker confirmó la ausencia de Cattrall. "Samantha no será parte de esta historia, pero siempre será parte de nosotras", comentó.