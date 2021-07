Sigue la polémica, Fancap intimó a que Directorio se rectifique por dichos sobre medida gremial

La Federación de Ancap envió este jueves un telegrama colacionado en el que “intima” al Directorio de la empresa, y a su vicepresidente, Diego Durand, a “rectificar las expresiones y comunicaciones emitidas recientemente contra el sindicato”, según divulgó el área de comunicación del PIT-CNT.

Según Fancap, en ellas se afirmó que el sindicato “habría modificado o rectificado resoluciones” adoptadas previamente que “hubieran ocasionado un eventual afectación del suministro de combustibles”. La intimación advierte por acciones civiles y penales.

Todo comenzó el martes cuando Ancap informó en su cuenta de Twitter que las recientes medidas sindicales adoptadas por un sector de la Fancap "podrían afectar el normal suministro de combustible durante el próximo fin de semana".

Frente a este tuit, el miércoles el sindicato hizo público un comunicado en el que expresa que “las medidas resueltas en el sector mantenimiento, administración y logística no ponen en riesgo de ninguna manera la refinación, distribución y/o abastecimiento de combustibles a la población".

El sindicato sostuvo que el Directorio “miente” y que no faltará combustible. Además acusó a las autoridades de la empresa de divulgar “información falsa” para “difamar” a la organización sindical.

La respuesta de Ancap

En un comunicado publicado este jueves, la compañía expresó que “reafirma su obligación y responsabilidad de poner sobre aviso temprano a sus clientes de una eventual afectación al suministro”.

En esa línea, el texto explica que el tuit de la empresa se publicó tras “una comunicación oficial del sindicato del 26 de julio” que “estableció que se había resuelto movilizaciones sindicales que afectarían la normal operación de la empresa”.

“En particular, se trataba de medidas de paro sindical en las áreas de logística en vísperas de un fin de semana, momentos en los cuales los despachos de combustible alcanzan el máximo semanal”, agrega la misiva.

“Luego de la comunicación de Ancap, el sindicato rectificó el comunicado original excluyendo de las movilizaciones a las áreas de la gerencia logística fuera de La Teja”, sostienen desde el ente petrolero.

Según Ancap, “las medidas adoptadas por diferentes sectores del sindicato desde el pasado 19 de mayo, también incluyen el corte de horas extras, la realización de paros parciales coordinados, asambleas y el retiro del personal de apoyo a refinación (cañista, electricista e instrumentista), las que, según lo comunicado, se suma la suspensión de la guardia de emergencia en la Refinería La Teja desde el viernes 30 a las 15 horas”.

“Estas acciones afectan el soporte de mantenimiento a las operaciones por lo que no permiten, tampoco, asegurar la continuidad operativa de nuestra refinería”, agrega el comunicado y sostiene que “la gerencia general ha dispuesto el análisis inmediato de todas las alternativas para el abastecimiento a la población”, añadió.

También el vicepresidente de la empresa se refirió al tema este jueves. "Nosotros no mentimos, no nos rectificamos de nada porque no tenemos que rectificarnos de nada", dijo a radio Universal.