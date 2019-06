Sin miedo, Sartori va

“Como les conté, últimamente recorrí la capital y el interior del país…. La gente me abrió sus puertas, sus corazones, me ofreció su abrazo y su sonrisa. Pero también me manifestaron sus preocupaciones. Y les preocupa que sus hijos se van porque aquí no consiguen empleo. Les preocupa que nuestros ancianos ven cómo su jubilación desaparece entre el pago de impuestos y la compra de sus remedios (…). Les preocupa vivir constantemente asustados porque la inseguridad se ha apropiado de las calles”.