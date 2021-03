Por Rodolfo Schultze

Sinceramente, no entiendo por qué razón la sociedad en su conjunto no se vuelca en contra de la droga. No me refiero a la persona que fuma un porro de vez en cuando como consumo social, me refiero a la parte dura de la droga, la que arruina la vida de los adolescentes.

No entiendo por qué los liceos no hacen un gran cartel y lo ponen en el frente que diga: "Decile NO a la droga". Y hacemos una enorme campaña sobre todo con los más chicos (niños de 1° de liceo y de los últimos años de escuela) para hacerles ver las consecuencias de recurrir a los estupefacientes para sentirse bien.

El trabajo de prevención es absolutamente esencial, ya sabemos que la curación es doblemente difícil. También hay exdrogadictos que gustosos vendrían a nuestras instituciones educativas a dar charlas sobre el padecimiento vivido.

Es lamentable la enorme indiferencia sobre un tema que se da como laudado. Hemos aceptado nuestra derrota, en vez de rebelarnos contra este miasma social. Como leí en un libro de Mary Baker Eddy: "El mundo, arrullado por ilusiones estupefacientes, duerme en la cuna de la infancia, pasando las horas entre sueños".

Parece que nos gustara mirar para otro lado en vez de enfrentar uno de los males que más está arruinando vidas en la gente. Sinceramente, no entiendo...