Sindicato de Ambiente cuestiona a Peña por "falta de transparencia" y compensaciones "poco fundamentadas" en el ministerio

El sindicato de trabajadores del Ministerio de Ambiente manifestó su descontento con el ministro Adrián Peña al asegurar que dentro de su cartera existe "falta de transparencia", remuneraciones "arbitrarias" y "poco fundamentadas", así como también decisiones que parecen "más una lista de favores que un proceso planificado”.

“Reconocemos la complejidad de llevar adelante por parte de las autoridades la puesta en funcionamiento de una secretaría de Estado, sin embargo debemos expresar nuestro descontento radical con la forma inconsulta y poco transparente con la que se vienen realizando designaciones y cambios de impacto negativo para aspectos medulares de nuestro ministerio”, expresaron desde el gremio mediante una carta, informó El País.

El texto, que pide directamente a Peña dar "cese inmediato de esas prácticas", reconoce que la reciente creación del ministerio pudo haber complejizado la gobernanza, aunque no así ciertas prácticas ni la falta de participación del gremio en el proceso. "En los hechos esto no se ha cumplido en ninguna de sus fases ya que Atrama (Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente) no ha sido convocada para participar de la estructura del ministerio, ignorándose así la voz y los intereses de los trabajadores que hacen la gestión del ambiente todo los días con dedicación y compromiso”, apunta la misiva emitida el pasado viernes 27 de agosto.

El reclamo responde, en parte, al recurso del pase en comisión que utilizaron los jerarcas para designar a funcionarios, puesto que la cartera aún no cuenta con presupuesto para contratar de manera directa. Y es en ese marco donde, apuntan los trabajadores, se realizaron compensaciones para equiparar el salario de quienes se pasaron a Ambiente con el que percibían en su dependencia original.

“Nos preocupa que en los últimos días, con su firma, se hayan otorgado compensaciones varias con escasa o nula transparencia. Si bien algunas de estas podrían tener justificación, otras claramente carecen de fundamento adecuado y atentan contra el buen clima de funcionamiento interno de los trabajadores. Estas compensaciones, arbitrarias y poco fundamentadas, parecen más una lista de favores que un proceso planificado y pensado de fortalecimiento de la gestión ambiental”, reclamaron al ministro.

Asimismo, denuncian, recientemente se registraron nuevas contrataciones por cifras superiores a los salarios que reciben los funcionarios del Ministerio de Ambiente. En ese proceso, los jerarcas “fomentan la precarización laboral y evidencian salarios sumergidos no acordes a las responsabilidades y competencias”, entienden desde la asociación.

El ministro Peña respondió a los cuestionamientos y dijo a El País que las compensaciones se realizaron bajo “una herramienta que tiene toda la Administración Central” y dentro de una normativa legal. “No es nada novedoso, es parte de la gestión y está dentro del marco legal. Es el administrador quien define las compensaciones y los montos”, aseguró.

Según precisó, “hay otra serie de compensaciones que se otorgan en los casos que se entienda que deban existir, ya sea por la tarea que realizan o por la dedicación horaria que deben emplear".

“En términos generales las compensaciones están topeadas, no por norma sino porque trato que no sean excesivas, están en el entorno de los $ 25 mil nominales. Es para no distorsionar la escala salarial, pero eso ha sido una decisión personal”, apuntó.

Este miércoles el ministro recibirá en su despacho a los trabajadores para intercambiar sobre la carta.