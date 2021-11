Sindicato de médicos y FEMI respaldaron a la Sociedad de Pediatría tras amenazas por vacunación a niños

La Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitieron comunicados en el que expresaron su apoyo a la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) tras las amenazas que recibieron sus integrantes por recomendar la vacunación contra el coronavirus a niños entre 5 y 11 años.

En su cuenta de Twitter, FEMI sostuvo que "repudia de forma contundente las amenazas e insultos y apoya la decisión de denunciar el asunto ante la Justicia".

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), a su vez, resaltó que "este tipo de hecho resulta intolerable" en un "estado de derecho y democrático, sobre todo teniendo en cuenta la seriedad, la rigurosidad académica y el marco de respeto en el cual la SUP realiza la recomendación".

El SMU llamó “una vez más a respetar las diferentes posturas personales respecto a la vacunación, resaltando que en ningún caso las diferentes opiniones deben ser excusa para este accionar violento contra ninguna organización ni individuo."

🔈SMU repudia amenazas y manifestaciones violentas contra la Sociedad Uruguaya de Pediatría @SUP_uruguay pic.twitter.com/nNSFfg5LOc — Sindicato Médico del Uruguay (SMU) (@smuruguay) November 19, 2021

La SUP manifestó el pasado jueves que un "grupo de personas, en muchos casos excusadas en el anonimato" lanzaron "todo tipo de descalificaciones y acusaciones del peor tenor hacia la institución y hacia los profesionales que lo integran, incluyendo mensajes violentos y amenazas, los cuales serán denunciados formalmente por las vías correspondientes", tras la recomendación que emitieron el miércoles de vacunar a los menores.

"Ante esta situación, la Comisión Directiva de la SUP quiere dejar claro que no entiende posible dialogar con quien apela al insulto, la descalificación y la acusación infundada. Creemos fervientemente en el intercambio respetuoso, valoramos las discrepancias y la diversidad de miradas como elementos que enriquecen a las sociedades, pero no podemos tolerar que, para expresar diferencias, se apele a cuestionar nuestra integridad ética y profesional, ni mucho menos que se apele a la violencia y la amenaza", agregaron.

La gremial reiteró que “lo que se brindó fue una recomendación para una vacuna que no es obligatoria, y ante la cual cada persona, cada familia, puede decidir si quiere recibirla o si quiere suministrarla a sus hijos”, apuntaron.