Sotelo creará guía para los medios públicos y comisión de notables presidida por Tomás Linn

El nuevo presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, dijo a El Observador que pedirá a los legisladores del oficialismo incorporar a la nueva ley de medios un "manual de estilo" para los medios públicos y crear una comisión asesora de notables que presidirá el periodista Tomás Linn.

Sotelo explicó que este tipo de guías con principios periodísticos básicos existe en medios como la BBC del Reino Unido, Radio y Televisión Española (RTVE) y la alemana Deutsche Welle (DW). "Tiene componentes de un código de ética, de un manual de estilo y criterios periodísticos generales que van a ser de aplicación obligatoria", explicó el experiodista.

Esa guía deberá ser aprobada por una comisión asesora de notables, que estará integrada por tres personas, entre ellas el periodista Tomás Linn, quien presidirá al grupo. Linn ya aceptó la propuesta, pero Sotelo espera la respuesta de los otros miembros, por lo que prefirió no dar a conocer sus nombres.

La comisión, de carácter honorario, tendrá entre sus cometidos el control de que esa guía se aplique. "Es el camino por el cual tenemos que transitar con los medios públicos del Uruguay. Aumentar el rigor, la transparencia, la independencia y el equilibrio en el manejo informativo", explicó el excandidato al Senado por el Partido Independiente.

Además, la comisión tendrá un rol auditor, ya que los ciudadanos y las organizaciones públicas o privadas de la sociedad civil podrán reclamar ante ese grupo de asesores en caso de considerar que no se están cumpliendo los estándares periodísticos o éticos.

"No hay nada que no sea de recibo en los grandes medios públicos del mundo", señaló Sotelo y agregó que es una "innovación" que no se había planteado hasta ahora y que tratará que forme parte de la nueva ley de medios.

El gobierno de Luis Lacalle Pou busca la derogación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como ley de medios) que fue aprobada en el gobierno de José Mujica. En su lugar, el Ejecutivo envió al Parlamento una nueva normativa, con más de 80 artículos.

Si bien estaba previsto abordar el tema en la Ley de Urgente Consideración, el articulado referido a la regulación de los medios fue eliminado para que la derogación y la nueva normativa sean tratadas en un proyecto aparte.

Cuando se envió el proyecto a los legisladores, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés Ferrés, explicó en rueda de prensa que los artículos referidos a la ley de medios se habían quitado porque el gobierno entendió necesario que esos cambios se incluyeran en un proyecto aparte. "Amerita mayor tiempo de estudio y debate parlamentario", señaló.