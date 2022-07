Sri Lanka: miles de manifestantes toman el palacio presidencial y fuerzan a huir al primer ministro

Armados con banderas y pancartas, los manifestantes, enfurecidos por el manejo del presidente Gotabaya Rajapaksa de la peor crisis económica que atraviesa el país en décadas, forzaron su paso ignorando a las fuerzas de seguridad.

Frustrados por inflación rampante, la escasez desde hace meses de combustible, medicinas e incluso comida (una situación que no ha hecho sino empeorar), los manifestantes comenzaron a marchar hacia la residencia oficial de Rajapaksa el sábado por la mañana.

La policía realizó disparos al aire y lanzó gases lacrimógenos que no lograron detener a la multitud.

Videos publicados en las redes sociales muestran a los manifestantes entrando a la piscina del palacio.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo



📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat