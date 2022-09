Stephen King cumplió 75 años: cuáles son sus libros y películas imperdibles

Sus historias han calado durante mucho tiempo en la cultura popular y su nombre es sinónimo de miedo. Stephen King es el escritor de historias de terror más exitoso de la historia, con más de 400 millones de libros vendidos en todo el mundo.

Las numerosas y célebres adaptaciones cinematográficas de sus obras suelen ser también grandes éxitos en las boleterías de los cines. Sin embargo, los modestos comienzos de King contrastan con el éxito que ha cosechado en las últimas cuatro décadas el escritor que hoy cumple 75 años.

Una infancia llena de pesadillas

Nacido el 21 de septiembre de 1947, Stephen King tenía orígenes humildes; tras el divorcio de sus padres, Stephen y su hermano David crecieron en gran medida en la pobreza. Los dos acabaron al cuidado de su madre en Maine, Nueva Inglaterra, donde se desarrollan muchos de los libros posteriores. La lejanía de Nueva Inglaterra y su difícil situación familiar marcaron al escritor.

A pesar de su dura infancia, King fue un buen estudiante en la secundaria y llegó a estudiar Literatura Inglesa en la Universidad de Maine a finales de los 60. Allí se unió a los activistas que protestaban contra la guerra de Vietnam, muchos de los cuales se enfrentaban a la llamada a filas, aunque él evitó el reclutamiento en el ejército debido a su mala vista y a su alta presión arterial.

Los comienzos de Stephen King: Maestro del terror

Después de graduarse en la universidad en 1970 y tras el nacimiento de su primera hija ese mismo año se casó con su esposa Tabitha. Pero siguió teniendo problemas económicos. Se encontró trabajando en una lavandería mientras tenía trabajos como escritor de revistas masculinas de modo freelance. En esos años abrazó al alcohol y las drogas.

Sin embargo, su trabajo en las revistas empezó a repuntar y comenzó a hacerse un nombre como poderoso narrador de historias de miedo. Cuando la mítica editorial Doubleday se fijó en el joven escritor y le ofreció un considerable adelanto, King dejó su trabajo diario y produjo su primera novela, Carrie, publicada en 1974.

La historia sigue el tormento interior de una joven estudiante de secundaria que es acosada por sus compañeros y es perseguida por su madre religiosa. En medio de sus luchas, Carrie se da cuenta de que tiene poderes telequinéticos, pero un control limitado sobre ellos. El libro termina con una Carrie bañada en sangre que buscará venganza en la noche del baile.

Camino a la gloria

Luego del moderado éxito de Carrie siguió con El resplandor, que se convirtió en su primer gran éxito. En la novela, el escritor dio rienda suelta a su imaginación para explorar las profundidades y depravaciones a las que puede llegar un alcohólico cuando el protagonista, Jack Torrance, se vuelve contra su mujer y su hijo. Era su forma de distanciarse de su adicción.

Tanto Carrie como El resplandor se convirtieron en éxitos en pocos años y anunciaron una nueva era del terror en la gran pantalla. Las icónicas interpretaciones de Sissy Spacek y Jack Nicholson respectivamente siguen siendo momentos decisivos en la historia del cine.

A pesar del éxito de El resplandor, King dijo más tarde que no estaba demasiado contento con la adaptación, ya que consideraba que se había hecho una lectura de su historia personal sobre el alcoholismo. Sin embargo, ¿quién podría olvidar la interpretación de Nicholson como Torrance? "Aquí está Johnny...". Después de todo, moviendo los hilos detrás de la cámara estaba ese genio del cine que fue Stanley Kubrick.

Las controversias

Al no querer ser encasillado como escritor de terror, King comenzó a experimentar en otros géneros en los años 80; incluyendo la saga de fantasía La Torre Oscura, de la que llegaría a producir nueve entregas pero que no fue adaptada al cine hasta 2017.

Mientras seguía explorando otros estilos, también adoptó el seudónimo de Richard Bachmann, ya que le preocupaba que no le tomaran en serio si publicaba más de un libro al año. Una de las novelas publicadas bajo este seudónimo es The Running Man, de 1982, que se centra en el candidato de un retorcido programa de telerrealidad que tiene que luchar literalmente por su propia supervivencia mientras los agentes del gobierno le persiguen por todo el mundo. El libro fue adaptado posteriormente en una película con Arnold Schwarzenegger.

Stephen King también se mantuvo fiel al género de terror a lo largo de los años, escribiendo muchos libros de gran éxito como Cementerio de animales y Misery. Ambos también tuvieron exitosas adaptaciones cinematográficas.

Una de las mejores obras de King, It, ha sido convertida en película de Hollywood en dos ocasiones; la última vez en 2017, 20 años después de la publicación de la novela. La película –dirigida por el argentino Andy Muschietti– batió todos los récords de taquilla en el género de terror, demostrando una vez más la naturaleza atemporal de la escritura de Stephen King.

Más que historias de terror

A pesar de la larga lista de éxitos de taquilla, las adaptaciones cinematográficas de Stephen King más populares y exitosas siguen siendo películas que no son de terror. Muchos críticos han aclamado The Shawshank Redemption, conocida en Latinoamérica como Sueños de libertad, dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, como una de las mejores películas de todos los tiempos.

Darabont también dirigió La milla verde (que por estas latitudes se estrenó como Milagros inesperados) en 1999, basada en la novela de King del mismo nombre. También ambientada en un centro penitenciario, va un paso más allá y cuestiona la validez de la pena de muerte. Tanto Milagros Inesperados, protagonizada por Tom Hanks, como Sueños de libertad fueron nominadas a los premios de la Academia.

Un maestro de su oficio

En 1999, Stephen King resultó gravemente herido al ser atropellado por una minivan mientras paseaba por su ciudad natal, Lovell (Maine). Pero eso no le impidió seguir escribiendo, aunque casi le tuvieran que amputar una pierna.

Siguió trabajando en su libro On Writing: A Memoir of the Craft (Mientras escribo: Memorias de un oficio), en el que da consejos a los aspirantes a escritores. Un consejo puede sorprender especialmente: Escribir no lo es todo. En el libro, King revela que prefiere pasar una tarde con sus hijos a añadir otros cientos de palabras a un manuscrito.

Thanks! Sending love and cold chills! https://t.co/A3wuhrNB7E — Stephen King (@StephenKing) September 21, 2022

Las mañanas, sin embargo, están reservadas para escribir: "Los aficionados se sientan a esperar la inspiración, el resto nos levantamos y nos ponemos a trabajar", escribe King en su libro.

Fiel a esa filosofía, Stephen King ha publicado más de 60 libros hasta la fecha; también encuentra tiempo para tuitear algunas de sus opiniones políticas o para recordar a sus seguidores que se solidaricen con su colega Salman Rushdie, recientemente apuñalado en un acto de promoción de la libertad de las artes en el estado de Nueva York.

Su última novela, Fairy Tale, podría tener una sorpresa para sus lectores: la promesa de un final feliz. En declaraciones a Entertainment Weekly sobre el libro, King dijo que se propuso escribirlo durante la pandemia de Covid, preguntándose: "¿Qué podrías escribir que te hiciera feliz?".

Un cambio sorprendente para el Rey del Terror, que no está cerca de la jubilación. A sus 75 años, King sigue inventando y presentando nuevos monstruos: "Los monstruos son reales, y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y, a veces, ganan", dijo una vez.

El Cronista