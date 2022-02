Subastan uno de los castillos donde se filmó El Padrino III: dónde queda y cuánto piden

La trilogía El Padrino de Francis Ford Coppola cumple 50 años desde el estreno de su primera película. Y fue en este emblemático castillo donde se filmó la recordada muerte del mafioso Licio Lucchesi, después de recibir el mensaje "El poder desgasta a quienes no lo tienen" de parte del protagonista, Michael Corleone (Al Pacino).

A pesar que la película no fue del todo bien recibida, fue nominada a siete premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director, aunque no ganó ninguno. El Padrino: Parte III es la película que dio origen a la frase icónica "justo cuando pensé que estaba fuera, me vuelven a meter".

Sigue a un Michael Corleone que lidia con problemas familiares y lucha con la culpa por haber asesinado a su hermano. Mientras trata de arreglar su matrimonio fallido y el alejamiento de sus hijos, intenta conseguir un sucesor para poder dejar el negocio del crimen organizado de una vez por todas.

El mafioso Licio Lucchesi, paseando por los jardines del castillo

La aclamada saga convertida en clásico paseó por varias ciudades italianas entre rodajes. Sicilia se consagró como uno de los escenarios principales en donde se forma y hace negocios la familia Corleone. Ahora una de las propiedades más relevantes de la zona donde se filmó parte de El Padrino: Parte III se subasta por US$ 7 millones en la plataforma Sotheby 's.

CASTELLO PENNISI DI FLORISTELLA: LA HISTORIA

Su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando lo habitaba la familia del barón Agostino Pennisi di Floristella, una de las más relevantes de la época. Situado en la localidad de Acireale, en Sicilia, la construcción es un claro ejemplo de arquitectura neogótica. Su renovación estuvo a cargo del arquitecto palermitano Giuseppe Patricolo, conocido por restaurar edificios medievales.

En números, la propiedad conocida como Castello Pennisi di Floristella se extiende por 4000 metros cuadrados cubiertos que se ubican en medio de una finca de 8000 m², casi una hectárea.

Entre los ambientes y terrazas, se pueden enlistar 22 dormitorios con grandes ventanales y pisos de mármol, y ocho baños. Por fuera, se puede destacar el bosque de palmeras americanas que crecen en un infinito jardín verde.

Un dato curioso que tiene el castillo es que fue sobreviviente de un terremoto en 1908 y los despiadados bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, época en la cual el ejército alemán lo usó de asentamiento logístico y representativo.

En el castillo también se puede encontrar una capilla privada con pinturas originales del pintor italiano Giuseppe Sciuti, una biblioteca y una bodega. En un estilo pomposo, los dueños originales decidieron dejar su huella grabando en la chimenea de la sala principal las iniciales del apellido familiar.

Allí decoran las paredes de piedra con cuadros con paisajes y retratos de los dueños, así como también en los jarrones y en una lámpara de araña gigante. Entre sillones y almohadones tapizados en tonalidades claras, acentúan la luz natural cinco amplios ventanales arqueados.

Un perfil vanguardista y moderno se ocupa de la decoración del inmueble, que se conjuga con los techos altos. Estos están interrumpidos por bóvedas pintadas en un azul oscuro que también tienen plasmadas a los santos para propiciar un ambiente religioso.

Sin embargo, la tendencia moderna más común ha sido que los propietarios de dichos lugares los incluyan en la lista de Airbnb para eventos especiales exclusivos en lugar de vender las propiedades por completo.

Este ha sido el caso de algunos lugares recientemente, incluida la villa italiana de House of Gucci de Ridley Scott y la casa Stu Macher original de Scream de 1996. Pero ya sea comprando o visitando, todos desean adentrarse en una parte de la historia del cine.

(El cronista)