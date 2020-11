Sunca realiza paros parciales en obras de nueva planta de UPM

El sindicato de la construcción realiza desde hace varios días paros parciales en las obras de la nueva planta de la empresa UPM en Pueblo Centenario.

Uno de los reclamos centrales del Sunca es que se defina un protocolo especial de prevención de accidentes laborales. “La obra arrancó con un grupo menor de trabajadores. Siempre hubo controles de seguridad que fueron acompañando el crecimiento. Hoy la obra va entrar en una etapa superior con más trabajadores y necesita generar otro tipo de atención para no correr riesgos. No es lo mismo una obra con 400, 500 personas que las cerca de 3 mil que vamos a tener”, explicó a El Observador el dirigente del Sunca Daniel Diverio.

Además, se solicita el ingreso a la plantilla de mujeres, discapacitados, personas provenientes de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y del Sirpa.

También se plantea que la forma de ingreso de personal para trabajar en la obra tenga otras vías alternativas a la hoy vigente que es la plataforma Vía Trabajo del Ministerio de Trabajo. Las empresas contratistas que participan de la construcción acceden a esa base para considerar a los interesados previo a hacer las contrataciones.

El Sunca considera que ese mecanismo genera "pocas posibilidades" para personas que viven a una distancia aproximada de 100 kilómetros a la obra, por ejemplo. Por eso se plantea que un porcentaje de las nuevas contrataciones se realice por sorteo y por categoría de oficio.

Otro punto de la plataforma refiere a la definición de un protocolo de actuación frente a alertas meteorológicas en la zona.

“El planteo que hicimos previo a que empezara la obra era que la plataforma interna del centro de trabajo se discute con la obra organizada. Hay una mesa de negociación instalada que viene discutiendo, pero los avances no han sido suficientes”, afirmó Diverio.

Por ese motivo, se están realizando asambleas informativas en los centros de trabajo con detención de tareas. Esas asambleas se extienden por espacio de 30 minutos a una hora. Hasta el momento no hubo una paralización total de tareas, pero no se descarta que se implementen otras medidas si no hay avances, se explicó desde el sindicato.

“En la obra de Conchillas (por la planta de Montes del Plata) -que fue una obra casi de las mismas características- había mucha inversión en tecnología y en herramientas. Sin embargo, ahí tuvimos que sufrir la muerte de un compañero por no tener un cinto de seguridad. Esas cosas no deberían repetirse. Para que no se repitan hay que trabajar mucho más en un protocolo para prevenir cualquier tipo de siniestro”, señaló el dirigente sindical.

La conflictividad laboral era una de las preocupaciones centrales de UPM antes de confirmar su decisión de invertir en una segunda planta de celulosa en Uruguay. En diciembre pasado el Ministerio de Trabajo abrió una oficina en Paso de los Toros destinada a atender los asuntos relacionados con el emprendimiento y prevenir conflictos laborales mayores.

La fase más intensa de construcción y montaje de la planta empleará a unas 6 mil personas. Se trata de una inversión largamente esperada, porque moverá la aguja de un sector como la construcción, uno de los más potentes para crear empleo, pero que ha tenido dificultades en el último tiempo.