Suprema Corte de Justicia suspendió la feria judicial

La Suprema Corte de Justicia resolvió levantar la feria judicial que iba desde el 1 al 15 de julio. Haciendo uso de las facultades que le dio la ley aprobada en el Parlamento esta semana, el máximo órgano de Justicia resolvió este viernes que desde el 5 se reanuden todas las actividades en los juzgados y tribunales, así como la atención al público entre las 13 y las 18 horas.

El Parlamento aprobó el proyecto de ley presentado por el Colegio de Abogados para habilitar a la SCJ y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a "reducir, postergar e incluso eliminar la feria judicial comprendida entre el 1° y 15 de julio de 2021, como consecuencia de la disminución de la actividad acaecida en el marco de las Ferias Jurisdiccionales Extraordinarias que cada uno de dichos órganos declaró en sus respectivos ámbitos de competencia".

Los letrados señalaron que existe un grave retraso en los expedientes. En diálogo con El Observador, el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, sostuvo esta semana que salvo la materia penal, de violencia de género o casos particulares, el funcionamiento estuvo "paralizado o muy fuertemente afectado, con movimientos de pequeños trámites que no generaron un avance".

"No hay atrasos, está enlentecido", argumentan los funcionarios judiciales

"El Poder Judicial cedió a presiones de operadores externos. Por un lado los operadores judiciales y por otro el Parlamento Nacional", dijo a El Observador el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde. "Se enlenteció en lugares específicos. (Los temas que involucran) violencia doméstica y menores infractores no se vieron afectados por la feria judicial, por ejemplo", sostuvo.



Además, justificó que aquellos letrados que necesitaran proceder de urgencia, podían hacerlo. De hecho, en los juzgados de Familia hay un nuevo sistema de "mesas centralizadas recepción de escritos" en la que se reciben escritos sin turno para todos los juzgados. La semana pasada, afirma Elizalde, se presentaron más de 500 escritos.



Agregó que en las ferias regulares hay un juez de turno para varias materias y en esta feria sanitaria estaban todos con un horario más reducido. "Estamos a la orden, el Poder Judicial no puede teletrabajar", expresó.



Aseguró que no hay ninguna oficina del Poder Judicial que pueda cumplir con las distancias y los aforos recomendados. Tampoco se controla la temperatura al ingreso, no se les ofrecen tapabocas ni hay la ventilación adecuada.

La decisión en la SCJ la tomaron cuatro de los cinco ministros: el presidente Tabaré Sosa, y los ministros Elena Martínez, Bernadette Minvielle y John Pérez. El ministro Luis Tosi no participó de la resolución.

El TCA, en tanto, resolvió mantener la feria porque argumenta que ha seguido trabajando durante la pandemia. Si bien, como informó El Observador, había ministros proclives a levantar el receso, la presidenta Nizla Salvo afirmó que "los justiciables no podían presentar escritos pero en la interna ministros y ayudantes trabajamos igual" y quieren que los funcionarios se tomen la licencia reglamentaria.