Tealdi traidor: la insultante bandera que apareció en la Cataldi contra el neutral aurinegro

En el segundo tiempo del partido que Peñarol jugó ante Boston River este domingo por la tercera fecha del Torneo Apertura, sorprendió una bandera que desplegó la hinchada aurinegra con la inscripción "Tealdi traidor".

A diferencia de banderas que se vieron el año pasado en contra del presidente Ignacio Ruglio, esta bandera no fue un trapo graffiteado sino que fue una bandera prolijamente impresa.

La misma pone de manifiesto, esta vez desde la tribuna, la lucha intestina que tiene Peñarol con el consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que comanda Ignacio Alonso, quien fue reelecto el jueves de la semana pasada por el período 2023-2026.

Gastón Tealdi fue el vicepresidente de la AUF en el período que Alonso comandó la AUF entre 2019 y 2022. Alonso lo eligió, a propuesta de Peñarol, como representante de los aurinegros en su consejo ejecutivo.

Cuando Peñarol decidió en enero convertirse en oposición de Alonso y promover la candidatura de Pablo Ferrari, Ruglio salió a la palestra pública a bajarle el pulgar a Tealdi, quien había manifestado su apoyo Alonso a fines de enero, ya conocida la candidatura de Ferrari.

"Mi relación con Gastón es muy buena y él ha hecho un trabajo intentando cambiar algo que es mucho más difícil de cambiar de lo que parece y que claramente se cambia desde la cabeza. No me gustó que saliera a contradecir lo que está haciendo el presidente de Peñarol porque el miembro del ejecutivo siempre es un miembro de confianza del presidente. Fui yo quien lo ratifiqué en su lugar cuando llegué y no me gustó que saliera a contradecir públicamente la postura que estaba teniendo el presidente y eso puede llegar a ser lo que en algún momento quiebre nuestra relación. Digo la relación con Peñarol, no la personal que siempre va a ser de afecto", dijo Ruglio el 1º de febrero.

Tealdi se llamó a silencio y mientras Ruglio decía que "Nacional tiene tomada la AUF desde hace 20 años", preparó un informe que contradice esa versión y cuenta todos los logros políticos que Peñarol logró en la AUF mientras él tuvo un cargo en el ejecutivo de Alonso.

En el seno dirigencial de Peñarol, mientras Ruglio promovió la candidatura de Alonso, la oposición llamó a votar a Ignacio Alonso, por entender que las elecciones estaban decididas de antemano.

El día que Peñarol decidió votar en consejo directivo, el club emitió un comunicado diciendo que "consensuadamente" se había decidido votar a Ferrari.

El término le quedó rechinando a la oposición que entendía que esa decisión, que no fue unánime, fue un "acuerdo" y dicho acuerdo implicaba mantener a Tealdi como integrante del Ejecutivo de Alonso.

Esa decisión será objetivo de discusión esta semana en el consejo directivo aurinegro. Pero al día de hoy, el lugar de Peñarol en el ejecutivo de Alonso está en peligro y es amenazado con ser tomado por un representante de los clubes que son sociedades anónimas deportivas.