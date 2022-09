Tensión entre Natalia Oreiro y Wanda Nara en las grabaciones de La Máscara en Argentina: ¿qué pasó?

La relación entre Natalia Oreiro y Wanda Nara en las grabaciones de la adaptación argentina de ¿Quién es la máscara? pasa por un momento de tensiones y rispideces.

El programa, que en Uruguay fue versionado por Teledoce con la conducción de Maxi De La Cruz, será adaptado a la pantalla argentina por Telefé con 24 participantes. La actriz y comunicadora uruguaya Natalia Oreiro será la conductora, mientras que el equipo de investigadores estará conformado por Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina “La Princesita” y Roberto Moldavsky.

La panelista de LAM Yanina Latorre dijo en el programa que el vínculo entre Natalia Oreiro, la conductora del programa, y Wanda Nara, una de las investigadoras, es tenso a esta altura de las grabaciones del ciclo.

Según la panelista, la relación entre ambas no es buena por motivos laborales. "No se llevan bien Wanda y Natalia. [A Oreiro] le incomoda su poco profesionalismo. Wanda llega tarde y todo eso a Natalia Oreiro no le estaría gustando", dijo.

¿Quién es la máscara? Argentina

Latorre transmitió que hay "preocupación" entre las autoridades del canal "porque está anunciado como el programa del año".

"Descontento en Telefé. La máscara empieza la semana que viene y grabaron solamente cinco programas. Wanda se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional y ordenada. No se están haciendo las grabaciones según lo previsto", comentó.

Esta semana la artista uruguaya confirmó la noticia de su incorporación al programa argentino en sus redes sociales: "La felicidad que tengo. El lunes 12 de septiembre es el gran estreno de "Quién es la máscara?" Un super big show, donde la música, la alegría, el juego y el misterio se unen a un equipo de producción y talentos increíbles! Feliz de ser parte! Gracias @telefe por confiar en mí", escribió en su cuenta de Instargam.