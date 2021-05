Test de anticuerpos tras la vacunación anticovid: infectólogo Julio Medina, del GACH, recomienda no hacerlo

El infectólogo e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Julio Medina recomendó a los vacunados contra el covid-19 no realizarse tests de anticuerpos para saber si se tiene inmunidad o no frente al virus dado que, según dijo, un resultado positivo de una prueba de anticuerpos no significa tener una cantidad específica de resistencia contra la infección por SARS-CoV-2.

Medina hizo esta afirmación en Twitter y citó un informe en esa misma línea de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA). "No deben usarse para evaluar el nivel de inmunidad o protección de una persona contra el covid-19 en ningún momento y especialmente después de que la persona recibió la vacuna", escribió. 7) Por todo esto hasta que no tengamos más evidencia, NO se recomienda la realización de test de anticuerpos luego de la vacunación contra COVID-19.

No tenemos una correlación inmunológica que nos permita comprender qué significa realmente un valor negativo o un valor positivo. — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) May 20, 2021 El experto sostuvo que las pruebas de anticuerpos del SARS-CoV-2 autorizadas no están validadas para evaluar la inmunidad específica o la protección contra la infección. "Si bien una prueba de anticuerpos positiva puede indicar que se produce una respuesta inmunitaria (...) se necesita más investigación", señaló. "Tenga en cuenta que las vacunas desencadenan anticuerpos contra proteínas virales específicas. Por ejemplo, las vacunas de ARNm –mensajero– (ejemplo Pfizer) inducen anticuerpos contra la proteína S y no contra las proteínas de la nucleocápsida que probablemente se detectan solo después de infecciones naturales. Por lo tanto, las personas vacunadas contra covid-19 que no hayan tenido una infección natural previa recibirán un resultado negativo en la prueba de anticuerpos si la prueba de anticuerpos no detecta los anticuerpos inducidos por la vacuna", evaluó. Respecto a los riesgos, señaló si los resultados de la prueba de anticuerpos se interpretan como una indicación de un nivel específico de inmunidad o protección contra la infección por el virus, existe un riesgo potencial que las personas tomen menos precauciones. Por su parte, la FDA recordó al público y a los proveedores de atención médica que los resultados de las pruebas de anticuerpos del coronavirus autorizadas no deben usarse para evaluar el nivel de inmunidad o protección de una persona contra el covid-19 en ningún momento y especialmente después de que la persona recibió la vacuna contra la enfermedad. Además, Medina recordó que tomar menos precauciones contra la exposición al virus puede aumentar el riesgo de infección y resultar en una mayor propagación.