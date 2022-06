Thelma Fardin habló sobre el juicio contra Juan Darthés: "pasar la página me va a significar una sanación"

El juicio en torno al caso de Thelma Fardin y Juan Darthés está a punto de reactivarse. Recientemente el juez federal de San Pablo, Ali Mazloum, rechazó el recurso que presentó el acusado para postergar el reinicio de las audiencias y ahora queda esperar que se establezca una fecha para retomar el proceso que se está desarrollando en Brasil.

“Afortunadamente se reactivó la causa y eso es un hecho histórico”, expresó Fardin este lunes en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece). "Estamos sorprendidas para bien que hayan recalculado y decidido que siguiéramos en la justicia federal que es lo que nosotras creíamos, estamos decidiendo fechas para las próximas audiencias y en breve un veredicto”, agregó.

La actriz denunció a Darthés por un caso de abuso sexual ocurrido en Nicaragua durante 2009, en el marco de una gira de la telenovela juvenil Patito Feo. En ese momento ella tenía 16 años.

Durante la entrevista le preguntaron a la actriz si una posible condena le permitiría “sanar el corazón”. “Creo que hay algo que ya sanó con lo que pasó a nivel social, lo más importante para mí va ser poder pasar la página, no tener que hablar más de él, no tener que pensar más en la causa, sobre todo poder pasar la página me va a significar una sanación”, respondió.

“Después, creo que todos andamos por ahí no sé si con la herida pero con las cicatrices. Yo tengo muchas cicatrices, no tengo una sola como todo el mundo. La cicatriz que dará y lo importante es todo lo que pude hacer poniendo en palabras mi dolor”, concluyó Fardin.

El el abogado Juan Pablo Gallego, uno de los representantes legales de la actriz, declaró después de la decisión del juez que "la decisión es trascendente porque convalida la continuidad del juicio y todos los actos producidos en él, entre ellos, la declaración de cinco horas de Thelma; más la de los peritos y testigos". "Lo que falta para terminar es muy poco”, aseguró.

En los próximos días se establecerán las fechas para las tres audiencias que faltan, en las que se espera la declaración de Darthés así como la palabra de su esposa, y dos testigos más entre los que se encuentra la hermana de Thelma.