Tiempo detenido en las alturas

Siempre he evitado visitar sitios históricos que congregan a miles de turistas, no por los lugares en sí –no soy un talibán– sino por las multitudes que congregan y que me generan claustrofobia al aire libre. Ver a cientos de semejantes luchando por conseguir un lugarcito en un espacio atiborrado para poder sacar una foto que posiblemente no verán más de una vez al regresar a su país, me produce una especie de íntimo pánico. La primera vez que fui al museo del Louvre debí esperar varias horas para poder ver a La Gioconda debido a la enorme cantidad de turistas que había sacándole fotos. Después de eso, dije ya no más. De ahí que hoy algunos se sorprendan cuando les digo que en lugar de visitar la Gran Muralla o la Ciudad Perdida, tal como lo habían planeado los organizadores del festival literario al que asistí invitado, me fui a caminar por las calles de barrios de Pekín que no aparecen en las guías turísticas. O que me quedé en una cafetería leyendo el diario y comiendo un croissant en lugar de visitar el Palacio de Versalles. Sin embargo, un lugar que no estaba en mis planes visitar, ahora lo está, a raíz de la muerte días atrás de un amigo, no de covid-19, sino de cáncer. Pocos días antes de fallecer hablé con él por teléfono y me dijo, “Espina, no haga lo que yo hice, me voy a morir sin conocer Machu Picchu”. Estoy seguro de que esa frase va a acompañarme el resto de mi vida. Machu Picchu ha pasado a ser ahora un destino obligatorio. Tal vez debería visitar el sitio cuanto antes, antes de que el mundo vuelva a llenarse de gente sacando fotos.