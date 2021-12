Tinelli habló sobre el futuro de ShowMatch, su visita a Uruguay y su admiración por Mujica

Marcelo Tinelli terminó una nueva temporada en el prime time televisivo. ShowMatch llegó al final rodeado por rumores sobre una posible desvinculación de Canal Trece debido a los bajos niveles de audiencia que cosechó en sus ultimas emisiones. Este lunes su conductor se encargó de desmentirlos.

En una entrevista con el programa El run run del espectáculo, de Crónica TV, Tinelli se encargó de confirmar que seguirá en la televisión argentina: "Tantas cosas feas que se han dicho que son mentira, el levantamiento del programa fue una. Nosotros podemos hacer 6 puntos, 5, 25, 30 y vamos felices de hacer el programa. Y con el canal más allá de idas o vueltas con los horarios siempre tuvimos un contrato".

El conductor del clásico ciclo televisivo se refirió a las versiones que vinculaban esa supuesta desvinculación del canal con una postura política. "No soy una persona política, no trabajo en la política, no estoy de un lado o del otro; al contrario, soy una persona componedora", consideró.

Tinelli aseguró que ShowMatch seguirá en 2022, aunque no descartó que incluyeran cambios en el formato, luego de un año en el que ya intentaron alejarse paulatinamente del concurso de baile y volver a las raíces del humor. “No sabemos todavía, nosotros hacemos muchas pruebas para ver si es baile, canto, talento… Vamos a hacer un reality, estamos viendo qué, pero eso lo vamos a tener a mitad de año recién”, indicó.

“Ayer me preguntó mi hija mayor, ‘¿Papá, vos te vas del país?’”, contó Tinelli. Con humor, el conductor negó los rumores que aseguraban que se iría a vivir fuera de Argentina luego de que el programa dejara de emitirse. “No, nos vamos a Punta del Este a pasar fin de año hace 30 años y después volvemos”, le respondió a su hija Micaela.

Hacia el final de la entrevista los conductores del programa de la farándula también le preguntaron sobre la actualidad de su país. "En este momento lo que quiere la gente es algo de unidad", comentó Tinelli y agregó: "Ojalá que esta pandemia nos sirva como mensaje de fin de año para que los gobernantes que vengan traten de unir a los argentinos".

Tinelli fue consultado también acerca del acto del Día de la Democracia, organizado el pasado viernes frente a la Casa de Gobierno, del que participaron los expresidentes latinoamericanos Luiz Inácio "Lula" da Silva y José "Pepe" Mujica, además de los actuales mandatarios argentinos, Cristina Fernández y Alberto Fernández.

El conductor deslizó entonces un comentario sobre su admiración al expresidente uruguayo: "No vi el acto que hizo el gobierno en Plaza de Mayo, porque estuve trabajando todo el día; desde muy temprano estuve en el programa y no me conecté con lo que hicieron. Solamente vi una foto. Creo que lo vi a Lula, a Pepe Mujica, al que admiro profundamente, y la vi a la expresidenta", señaló.