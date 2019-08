Tinelli y un duro mensaje a Macri: “¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente?”

El conductor argentino Marcelo Tinelli envió durante su programa de televisión, Showmatch, un duro mensaje al presidente Mauricio Macri, después de las elecciones primarias del pasado domingo.

"En un proceso democrático lo más importante es aceptar con humildad la opinión de la gente. No podés decir ‘váyanse a dormir’. Los ciudadanos ya se pronunciaron y la responsabilidad es de los políticos”, dijo, en referencia a las palabras del mandatario, quien antes de dar los datos oficiales pidió a los argentinos que fueran a acostarse.

"Fue un gran día. La democracia la disfrutamos todos los días y a este país le costó mucho tener una democracia sólida", dijo Tinelli al inicio de su programa, recordó que no siempre se pudo ejercer este derecho y destacó que "todas las opiniones tienen el mismo valor"."Con el mayor cariño por el presidente, nos mandó a dormir sin tener los resultados. Los ciudadanos ya se pronunciaron y ahora son los políticos los que tienen que estar a la altura de las circunstancias. El poder lo tiene el pueblo, el que vota", dijo.

Tinelli difirió también con el presidente en su consideración sobre las divisiones políticas entre los argentinos. Mientras Macri consideró que los votos que fueron hacia la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández representaron "bronca acumulada", el conductor televisivo indicó que "seguir criticando al adversario no sirve para nada".

"Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente?", dijo. "Hay que respetar todas las ideas siempre. La humildad tiene que empezar ahora mismo, para todos".

Y otra vez, directamente aludió a Macri: "La debacle no está en los 47 puntos (con los que Fernández ganó a Macri). Yo en ese momento diría 'gracias a los 32% que nos votaron y a los 47% que no nos votaron porque nos hace ver un montón de cosas que por ahí no estamos viendo. Mañana me voy a poner a laburar por ustedes, a las 8 de la mañana, no los voy a mandar a dormir'", dijo. "Ojalá reflexionen los referentes de la política y escuchen lo que dicen las urnas", finalizó.