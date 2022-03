Tom Parker: muere a los 33 años por cáncer cerebral la estrella de la banda The Wanted

Tom Parker, estrella de la banda pop británica-irlandesa The Wanted, murió a los 33 años después de ser diagnosticado con cáncer cerebral, anunció este miércoles el grupo.

Getty Images Tom Parker fue diagnosticado en octubre de 2020, cuando anunció que su tumor no podía ser operado.

El cantante reveló su enfermedad en octubre de 2020, cuando dijo a sus fanáticos que el tumor era inoperable.

Kelsey Hardwick, esposa del artista, escribió en Instagram: "Nuestros corazones están rotos".

"Tom era el centro de nuestro mundo. No podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica", agregó la mujer.

La pareja se casó en 2018 y tuvo una hija, Aurelia Rose, y un niño, Bodhi.

"Estamos realmente agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo ofrecidos y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom continúe brillando para sus hermosos hijos", sigue la publicación Hardwick.

Getty Images Parker (segundo a la derecha) con The Wanted en el 2012.

Mientras, los miembros de la banda dijeron que estaban "devastados" por la muerte de Parker.

The Wanted se formó en 2009 con Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes y Jay McGuiness.

El grupo tuvo dos sencillos número uno en el Reino Unido, Glad You Came y All Time Low, y otros ocho éxitos entre los 10 primeros, incluidos Chasing The Sun, Heart Vacancy y Lightning.

Reacciones

Ante el fallecimiento, su compañero Kaneswaran escribió en Instagram: "Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de presenciar tu valentía. Ha sido un placer tenerte en mi vida, Tommy".

"Gracias por dejarnos verte iluminar el mundo. Hablaré contigo pronto, hasta luego. Te amo, hermano", agregó.

La exestrella de One Direction Liam Payne dijo que estaba "desconsolado". "[Parker] Estaba tan lleno de vida y humor, los recuerdos que tengo de él permanecerán conmigo siempre".

PA Media Tom Parker y su esposa Kelsey Hardwick en 2016.

Mientras, el cantante Ed Sheeran mostró su apoyo a la familia del músico.

"Es muy triste escuchar el fallecimiento de Tom. Mis pensamientos y amor están con Kelsey, sus hijos y su familia. Día muy triste, qué tipo tan encantador".

Por su parte, la DJ de BBC Radio 1 Adele Roberts, quien reveló en enero que había sido tratada por cáncer de intestino, dijo que Parker era "un héroe y una inspiración".

"Era muy fuerte. Gracias por todo lo que hiciste", compartió en su cuenta de Twitter.

Obras benéficas

En septiembre pasado, The Wanted se reunió para un concierto llamado Stand Up To Cancer (Enfrentarse al cáncer) realizado en el Royal Albert Hall de Londres.

La banda también recaudó dinero para la entidad National Brain Appeal, que subvenciona investigaciones y tratamientos en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Reino Unido.

La organización sin fines de lucro Brain Tumor Research, con sede también en Reino Unido, emitió un comunicado elogiando a Parker por ser honesto sobre su enfermedad y por sus esfuerzos de recaudación de fondos.

"Desde su diagnóstico, Tom ha hablado abierta y honestamente sobre el impacto de la enfermedad y, al hacerlo, ha ayudado a crear conciencia sobre la devastación causada por los tumores cerebrales", dijo Hugh Adams, portavoz de la organización benéfica.

