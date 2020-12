Toma de conciencia

Por Manuela Cavallero

La pandemia del SARSCOV-2 está siendo agotadora.

Las fiestas de fin de año y las vacaciones ofrecen una chance de esperanza para reconectar con la familia y amigos. Para disfrutarlo como corresponde debemos saber adaptarnos para no contribuir con la propagación del Covid aplicando las recomendaciones y así minimizar el riesgo para nuestra familia, amigos y toda la población.

Estas fiestas NO PUEDEN NI DEBEN ser normales. Estamos en plena pandemia, debemos recordarlo y es imprescindible asimilarlo para no continuar como si no pasara nada, celebrando las fiestas porque "tenemos que seguir con nuestra vida". Esto se vería reflejado en más hospitalizaciones y más muertes, especialmente de nuestros mayores.

Las situaciones más riesgosas son las reuniones sin mascarilla y en espacios cerrados con personas con las que no convivimos. Las reuniones de fin de año pueden agravar considerablemente la situación si no se hacen con precaución teniendo en cuenta las recomendaciones.

Debemos comprometernos con nosotros mismos, con nuestra familia, amigos y toda la sociedad. Ante todo debemos ser prudentes conscientes del problema, no hay que bajar la guardia. Tenemos la responsabilidad social de intentar evitar el máximo de muertes, incluida la nuestra, antes de que llegue la inmunidad. Lo más importante es ser conscientes de la gravedad de la situación actual y es crucial aplicar las recomendaciones indicadas por las autoridades sanitarias.

El fin de la pandemia está lejos todavía; tendremos vacunas, pero hasta que se logre vacunar un porcentaje importante de la población, para conseguir la inmunidad de grupo necesaria para que esto se acabe, aún queda mucho. Hay que mentalizarse. Todos podemos estar contagiando sin saberlo. No debemos salvar la navidad ni el verano, debemos salvar nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Para todos las fiestas son momentos familiares entrañables, pero este año DEBEN ser particulares para que podamos vernos el año que viene.