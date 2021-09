Toros Hereford cotizaron a US$ 26.000, US$ 20.000 y US$ 18.000 en remates del Prado

Varios toros de la raza Hereford lograron destacadas cotizaciones en los remates de la Expo Prado 2021, en la noche de este viernes, en el Galpón de Ventas.

Un ejemplar cotizó en US$ 26.000, precio máximo al cierre de esta edición considerando a toda la muestra ganadera, al venderse el 50% en US$ 13.000.

Se trató del Reservado Campeón Senior Mayor Polled Hereford, de Sociedad Ganadera San Salvador y Carlos Pagés, rematado por el escritorio Valdez & Cía, con el martillo de Alejandro “Nano” Núñez.

El Fenómeno Thiago de “SG San Salvador” de Fernandez Abella se vendió el 50% a USD 13.000 convirtiéndose en el precio máximo de @ExpoPrado agradecemos a “Loma Azul” de Federico Rubio quien lo adquirió luego de una dura puja .@hereforduy @RodrigoFerAbe pic.twitter.com/huVTRhbMuG — Valdez & Cia (@ValdezyCia) September 17, 2021

El inversor fue la cabaña Loma Azul, de Rubio.

Por otro lado, el Campeón Senior Mayor, también mocho, de Alberto Pereira Micoud, se colocó en US$ 20.000 por el 100%, con el martillo de Alejandro Dutra, de Escritorio Dutra Ltda. Lo compró una sociedad conformada por Fillol y Barreiro con la cabaña San Gerardo de Suc. Gerardo García Pintos.

En tercer lugar, Carlos Romay Elorza, propietario de La Elisa, firma expositora de la Gran Campeona Hereford, fue el inversor para otro gran ejemplar de la raza, el Gran Campeón Hereford, que se colocó en US$ 18.000. También fue rematado por Valdez & Cía.

Sin considerar esos precios sobresalientes, hubo otros reproductores colocados por US$ 10.000, US$ 8.500, US$ 6.500 por el 50% de un toro, US$ 5.000 por la mitad de otro y además varios ejemplares colocados en el eje de US$ 3.000 a US$ 5.000.