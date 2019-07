Toti Ciliberto, su adicción a la cocaína y cómo Marcelo Tinelli lo ayudó a salir

Cuando Videomatch, el programa humorístico de Marcelo Tinelli era lo más visto de la televisión rioplatense, en la década del 90, Toti Ciliberto era una de sus figuras más importantes. Su personaje Riquelme, entre otros, lo había puesto en boca de todos.

Sin embargo esa época de éxito también tuvo su lado oscuro. En entrevista con Revista Pronto Ciliberto admitió su adicción a la cocaína y relató cómo Tinelli, su esposa y su familia lo ayudaron a salir.

"Me la di, pero por suerte pude dar el volantazo... fue con la joda en su contexto general", dijo. "Cuando estaba en Videomatch, teníamos la posibilidad de tener todo lo que quisiéramos. Nos ofrecían de todo. Cuando estás en la cresta de la ola parece que tenés el poder absoluto de todo. Uno se lo cree", agregó.

Entonces contó cómo entre todos, incluidos profesionales de la salud, lo ayudaron: "Me decían que parara. Marcelo Tinelli me decía que me quería y que me cuidara. Me enderezaron el camino. También Débora, mi mujer, y mis hijos. Igual siempre fue poquito, mi verdadera adicción es la comida", aseguró.

El humorista también contó que en aquella época consumía mucho alcohol y se autodefinió como "un boludo social".

"Si no hubiera tenido amigos, familia, gente que me bajara a tierra, se me hubiera hecho difícil salir. Por suerte, no estaba tan enterrado. Yo me drogaba porque era un boludo social, empecé antes de conocer a Marcelo. También consumía alcohol. La última vez que consumí fue hace 20 o 30 años. Eso te hace perder todo, la familia, los amigos. Los psicólogos y los psiquiatras me ayudaron", concluyó en la entrevista.