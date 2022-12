Trabajadores de La Sin Rival se manifiestan y amenazan con extender conflicto a todo el sector

Trabajadores de la Panificadora La Sin Rival se manifiestan frente a la fábrica de pastas este mediodía del 24 de diciembre. La medida se debe a un incumplimiento por parte de la empresa de adelantarles el aguinaldo, dijo a El Observador el coordinador de la Mesa del Pan, Luis Echevarría.

Según Echevarría, el pasado viernes, la propietaria Mónica Calvar prometió adelantarles $10.000 del aguinaldo que debían cobrar al 20 de diciembre y todavía no se ha concretado. "Al día de hoy no se sabe fecha del pago. Estamos a 24 y no hay un peso en el banco. Los que tienen hijos no tienen para poner un pan dulce en la mesa o una milanesa a las 12 de la noche, ni siquiera un regalo. Juega con la necesidad de la gente", afirmó el dirigente sindical.

Además de la manifestación, Echevarría anunció que los trabajadores de las panificadora entrarán en asamblea con paro de cuatro horas por turno. Y a partir del 1° de enero, si la situación no cambia, analizan entrar en conflicto general en el sector. Esto incluye, además de La Sin Rival, a los trabajadores de las panificadoras Pagnifique, Friopan, Pangiorno, Masa Madre, Panadería Palmar, Panificadora Guichón, entre otras.

Mesa del Pan

Así se manifiestan los trabajadores

Por su parte, este viernes también realizaron una denuncia penal al excontador de la empresa por presunta administración fraudulenta y hechos de apariencia delictiva. "Ella acusa de que el contador fue el culpable de todo este descalabro", aseguró Echevarría.

En la noche de este jueves el PIT-CNT emitió un comunicado en el que da cuenta de que "en menos de un mes La Sin Rival deberá cerrar el establecimiento".

Echevarría, encargado de informar lo sucedido al PIT-CNT manifestó ese día que La Sin Rival no está cumpliendo con el pago de haberes ni con los ámbitos de diálogo y definió como preocupante la crítica situación financiera que está viviendo la empresa. “El cierre puede ser inminente y generará la pérdida de cientos de puestos de empleo. Al día de la fecha, La Sin Rival, adeuda sueldos y licencias de varios trabajadores y trabajadoras y no existe fecha para el pago de los aguinaldos correspondientes cuyo plazo vence en estos días”, apuntó el dirigente.

Según el comunicado de la central sindical, esto se desprende de lo sucedido en la pasada reunión en el marco de los Consejos de Salarios, y a raíz de la no presentación de la documentación que había sido establecida en un anterior encuentro con las autoridades de la empresa. En este sentido, Echevarría recordó que los representantes de la empresa habían comunicado que gestionarían un préstamo y para eso pondrían como garantía el inmueble donde está la panadería.

