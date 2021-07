Transformar miedo en poder y la vuelta al cine

Es el día en que dejamos de protestar contra el frío, contra la humedad, la ventolera y el invierno (al que amo, ya podés acusarme de rarísima), porque es miércoles de Pícnic!, ese día en el que nos permitimos soñar un rato, imaginar otro tanto y disfrutar de todo lo que hay para disfrutar, y que solemos desdeñar como si estos momentos sobraran.



¿Tenés miedo o miedos? ¿Aumentaron en estos últimos tiempos? En el miedo estuve pensando esta semana, tal vez porque siempre he sido muy poco miedosa, y no lo digo desde el punto de vista positivo, sino desde el lugar en que no tener temor puede ser un peligro. Estoy leyendo los ensayos de un libro titulado 101 essays that will change the way you think. Cuando leí que casi todas las invenciones y costumbres humanas que nos han llevado a evolucionar parten de una u otra manera de un miedo, me dio por profundizar un poco más.



“¿Por qué nuestros antepasados ​​desarrollaron la agricultura, la sociedad, la medicina y cosas por el estilo? Para sobrevivir. Los elementos de nuestro mundo alguna vez fueron solo soluciones a los miedos”, dice su autora, Brianna Wieist.



¿A qué conquistas nos llevarán estos nuevos miedos? No sé a cuáles, pero sé que las habrá. Transformar el miedo de parálisis a creatividad, de inactividad en innovación, de negativismo en optimismo, es una oportunidad siempre presente y una de la que todos podemos beneficiarnos. Entre mis peores miedos está la pérdida de seres queridos, en particular de mis hijos. Por eso mismo he intentado, con muchos errores y espero que algún acierto, darles libertad para caminar sus vidas, acompañándolos de cerca o de lejos. Ese miedo me acecha, pero no me roba la vida. ¿Qué miedos tenés vos? ¿Lográs transformarlos en algo más productivo que solo tener miedo?



Soy Carina Novarese y te agradezco la lectura. Siempre podés escribirme por acá.